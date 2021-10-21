У НАТО затвердили новий план оборони Альянсу / Reuters

У НАТО затвердили новий план оборони Альянсу. Міністри оборони НАТО також узгодили цільові показники сил і засобів, що є частиною процесу оборонного планування, заявив Єнс Столтенберг під час пресконференції.

"Сьогодні міністри затвердили новий план для оборони нашого союзу під час конфліктів і криз, щоб у нас в потрібний час і в потрібному місці були потрібні сили", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

План допоможе захистити 1 млрд жителів країн Альянсу від будь-яких загроз. Міністри також обговорили реакцію НАТО на нові ракетні системи Росії.

"Ми не будемо повторювати дестабілізаційну поведінку Росії і ми також не маємо наміру розміщувати нові ракетні системи в Європі. Ми імплементуємо геополітично і військово збалансовані заходи, щоб дати відповідь на ці загрози", - додав генсек НАТО.

Вступ України до НАТО

Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що спільні дії Москви і Мінська у відповідь на нібито "розміщення військ НАТО в Україні" будуть спрямовані на, мовляв, забезпечення безпеки кордонів РФ і РБ. За його словами, можливу появу військ заходу на території України в Кремлі сприймуть як перетин "червоних ліній".

Реклама

Голова МЗС України Дмитро Кулеба запевнив, що українська держава буде самостійно схвалювати рішення про те, як убезпечити свою країну і Європу. Як уточнив дипломат, "червоні лінії" росіян обмежуються виключно територією РФ.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина запевнила, що Україна вже зараз готова докласти всіх зусиль, щоб відповідати стандартам блоку безпеки заходу. На даний момент проблема вступу Києва до Альянсу залежить від політичного консенсусу.