Звернення Придністровʼя до Путіна: у ГУР оцінили ризики

Подібні "заяви" місцевих "чиновників" можуть бути тиском на центральну владу у Кишиневі.

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У ГУР прокоментували чутки про нібито підготовку до офіційної анексії Придністровʼя / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Головне управління розвідки МО не підтверджує інформацію про нібито звернення "влади" Придністровʼя до Володимира Путіна щодо анексії цієї території, поширена раніше українськими ЗМІ.

"За нашими даними, інформація про те, що 28 лютого "влада" Придністров'я начебто попросить РФ, аби та приєднала їх до свого складу, наразі, не підтверджується", - сказав у коментарі УП речник ГУР Андрій Юсов.

За словами джерела УП, інформація, яка нині широко обговорюється в ЗМІ, є частиною внутрішнього політичного молдовського процесу, а також певним тиском з боку невизнаного Придністров'я з метою захисту економічних інтересів.

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Придністровʼя готує звернення до Путіна

Про нібито підготовку проросійської влади Придністровʼя звернення до Путіна сьогодні, 22 лютого, написала Європейська правда. Журналісти посилаються на анонс зʼїзду придністровської "влади" "депутатів усіх рівнів" 28 лютого. З цього та з коментарів місцевої опозиції ЗМІ зробили висновок, що, найімовірніше, йтиметься про офіційну анексію цієї території.

Своєю чергою, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін зауважив, що вважає "цілком реальною" анексію Росією Придністровʼя.

Ще рік тому президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна може прийти на допомогу Молдові у разі збройної агресії Москви проти Кишинева.

"Наша розвідка попередила президента Майю Санду про цю небезпеку, і вона пояснює, що у неї є підтвердження в цьому сенсі. Вона дякує нам і знає, що ми готові допомогти. Молдова не межує з Росією, але росіяни можуть використовувати місцеві аеропорти і своїх військових у Придністров'ї", - додав Зеленський.

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