У МЗС Словаччини рознесли заклики до "діалогу" з РФ і нагадали про спроби говорити з Гітлером

Мир в Україні буде після того, як країна поверне свої суверенні території, вважає міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер.

Україна має стати важливим учасником майданчиків на засіданнях країн Європи - Качер / скріншот Facebook-трансляція МЗС України

Ті, хто закликає до "перемовин" з агресором Росією, повинні пам'ятати, що говорити намагалися і з лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером. Це призвело до втрати десятків мільйонів людей, руйнування Чехословаччини та Другої світової війни. Мир в Україні буде тоді, коли держава поверне свої території. Про це заявив глава МЗС Словаччини Растислав Качер.

Під час спільного з міністром закордонних справ України брифінгу він сказав про те, що світ повинен пам'ятати уроки історії. Війна має завершитися на умовах Києва.

"Тим, хто говорить, що "ми хочемо миру, ми за перемовини", ми завжди говоримо, що це вже пробували з Гітлером - від нас, за нашими спинами хто намагався їх проводити. Ми знаємо, що це призвело до руйнування тодішньої Чехословаччини та Другої світової війни, втрати десятків мільйонів людей. Ми цього ніколи не повторимо. Ми вивчили уроки історії і будемо підтримувати вас до самого кінця. А кінець - це коли ви скажете. Це український варіант миру", - сказав Качер.

Також він додав, що мир в Україні буде після того, як держава поверне свої суверенні землі. Українська держава має стати партнером на всіх важливих міжнародних майданчиках.

"Але і це не кінець. Це станеться тоді, коли Росія не буде представляти загрозу міжнародному співтовариству, коли Україна стане партнером, який буде засідати на всіх важливих європейських нарадах", - підкреслив Растислав Качер.

Війна Росії проти України

Журналісти Financial Times опублікували статтю, в якій говорилося про те, що інтереси Заходу і України щодо "діалогу з Росією" можуть розійтися.

Західний світ побоюється застосування агресором РФ ядерної зброї у разі спроби України військовим шляхом звільнити окупований Крим.

Також вони навели цитату президента Володимира Зеленського, який підкреслив, що Київ не буде вести перемовини з Москвою.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що світу нема про що говорити з Путіним. Директор Кремля втратив будь-які політичні перспективи. На його думку, якщо Росія хоче не розвалитися, вона повинна провести зміну еліт.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що директор РФ Путін вже програв на війні з Україною в усіх напрямках. Але попереду ще багато боїв. Взимку як у сил оборони України, так і у російських окупантів, буде час для проведення контрнаступальних операцій.

Дивіться відео ТСН - коли проводити перемовини України та Росії вирішуватимуть у Києві

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