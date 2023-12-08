В люди майже не виходить: з ким найбільше часу проводить Путін

Журналісти дізналися, хто саме найбільше часу проводить поруч з російським диктатором.

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Журналісти дізналися, з ким найбільше часу проводить Путін/ колаж: Главред, фото: скрін

Інформація про те, що російський диктатор Володимир Путін хворий або вже навіть помер, лунала в інформаційному просторі не раз, породжуючи ще більше чуток і здогадок на цю тему. Поведінка 71-річного Путіна і його зовнішній вигляд під час "виходу в люди" часто підкріплювали здогадки про те, що він може бути серйозно хворим.

Російське видання "Проект" провело власне дослідження наявних у відкритому доступі матеріалів щодо діяльності глави Кремля за останній рік і дійшло висновку, що Путін майже не виходить в люди, а коли навіть з’являється на публіці, то максимально відгороджується від людей.

Журналісти проаналізували усі події за участю глави Кремля за останній рік і дійшли висновку, що Путін провів на людях лише 147 днів (тобто менше ніж 5 місяців із 12).

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Решту часу російський диктатор не покидав меж своїх резиденцій. При цьому в такі періоди часу до нього нікого не запрошували, крім наближених чиновників і лояльних політиків.

У той же час журналісти помітили, що диктатор чергує періоди, у які він дуже публічно активний, з періодами, коли він на тривалий час зовсім зникає з публічного простору. Наприклад, 28 і 29 вересня цього року російський диктатор був дуже активним: 28 вересня він провів одразу чотири важливих публічних заходи, і продовжував залишатися на публіці 29-го. Але шість днів до 28-го числа його ніхто не бачив, так само він зникнув на чотири дні після 29-го вересня.

Також у медіа звернули увагу на те, що Путін часто дивно себе поводить. Так, під час багатьох зустрічей він намагається тримати дистанцію від співрозмовників, а під час інших заходів буквально йде в народ.

"Це дистанціювання інколи набуває вражаючих форм. Ми виявили, що на багатьох форумах перед президентом, який перебуває на сцені, буквально ставлять паркан, який відокремлює главу держави від залу. А на вулиці співрозмовники Путіна змушені стояти на відстані понад 10 метрів від нього − за спеціально намальованою червоною рискою", − йдеться у матеріалі видання.

Журналісти таким чином дійшли висновку, що найбільше часу з Путіним проводять його охоронці, лікарі та носії "ядерної валізки".

Також журналісти зазначили, що Путін "дуже стомився від свого народу".

"Якщо коротко − це не труп з холодильника (як стверджував політолог Валерій Соловей, який 26 жовтня у своєму Telegram-каналі повідомив нібито про смерть Путіна на Валдаї − ред.), але він дуже втомився від власного народу", – зазначили у виданні.

Раніше журналіст та публіцист Віталій Портников описав небезпечну тенденцію, яка спостерігається в РФ. Він зазначив, що режим Путіна зміцнюється. Війна зараз не ослаблює, а навпаки цементує Кремль. Тому в найближчій перспективі немає об’єктивних підстав для краху путінського режиму і розпаду Росії. Натомість є серйозні причини вважати, що РФ не залишить Україну у спокої, до того ж варто турбуватися про свою безпеку також і іншим країнам пострадянського простору.

Нагадаємо, раніше ексголова Луганської ВЦА Георгій Тука пояснив, чому росіяни вірять Путіну. За його словами, російський диктатор Володимир Путін лише посилив ту ідеологію, яка вже панувала у російському суспільстві. Та політика, яку він поширював, виникла не на пустому місці.

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