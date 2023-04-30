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"Бавовна" у Пермі: в РФ горів завод, який виробляє артилерію для армії окупантів

Анна Ярославська
30 квітня 2023, 07:59 оновлено 30 квітня, 08:08
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Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мотовиліхінські заводи потрапили під санкції України, Євросоюзу, Канади та США.
Пожежа в Пермі
Пожежа в Пермі спалахнула на оборонному підприємстві / Фото Telegram

Увечері в суботу, 29 квітня, у російській Пермі спалахнула пожежа на території компанії Мотовиліхінські заводи. Там виробляють артилерію, міномети та реактивні системи залпового вогню для російської окупаційної армії.

Кадри потужної пожежі були опубліковані в місцевих Telegram-каналах. На фото видно, як небо піднявся великий стовп чорного диму. Його було видно з різних районів міста.

Пожежа в Пермі
Стовп чорного диму було видно в різних районах Пермі / Фото Telegram
Пожежа в Пермі
Пожежа в Пермі спалахнула 29 квітня / Фото Telegram
Пожежа в Пермі
Причини пожежі в Пермі поки що невідомі / Фото Telegram

Місцеві рятувальники отримали повідомлення про загоряння о 20:08. У МНС Прикам'я заявили, що, прибувши на місце, вони встановили, що на заводі загорілася трансформаторна будка.

відео дня

З вогнем боролися 37 осіб особового складу та 10 одиниць техніки. Пожежу вже загасили, її причини поки невідомі.

Зазначимо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мотовиліхінські заводи потрапили під санкції України, Євросоюзу, Канади та США.

Завод в Пермі є єдиним в РФ виробником бойової й транспортно-заряджаючої машин зі складу РСЗВ типу "Град", "Смерч" та їхніх модифікованих версій "Торнадо-Г", "Торнадо-С", а також випускає самохідні артилерійські знаряддя "Нона-СВК", "Відень", буксирувані гаубиці "Мста-Б", міномети "Нона-М1" та інші артилерійські системи.

скріншот

"Бавовна" з пожежею в Севастополі

У ніч на 29 квітня невідомий безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті в окупованому Севастополі. Спалахнула масштабна пожежа, площа якої склала майже 1000 кв. м.

Нафтобаза загорілася внаслідок попадання безпілотного літального апарату.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував вибухи та потужну пожежу на нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі.

За його словами, внаслідок "бавовни" було знищено понад 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність - близько 40 тисяч тонн, ці нафтопродукти призначалися для потреб Чорноморського флоту РФ.

Зрадниця України Ольга Ковітіді, яка зараз є так званим сенатором Ради Федерації РФ від окупаційної влади Криму, закликала завдати удару по Одесі у відповідь на пожежу на нафтобазі в Козачій бухті Севастополя.

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