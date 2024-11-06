У Лаврова вибухнули 'умовою' Росії для Трампа щодо України

Агресор Росія "не має ілюзій" щодо Дональда Трампа і готується протистояти республіканцям.

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Росія готова працювати з адміністрацією Трампа, виходячи зі своїх "національних інтересів" - МЗС РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне із заяви МЗС РФ:

Росія не сподівається на Трампа

Москва готова працювати з Трампом виходячи з "цілей СВО"

РФ має намір жорстко відстоювати свої "національні інтереси"

Росія має намір працювати із майбутньою адміністрацією Дональда Трампа з позиції своїх так званих національних інтересів і "цілей", поставлених у рамках війни проти України. Про це заявили у російському Міністерстві закордонних справ.

В офіційній заяві МЗС РФ йдеться про те, що Москва не сподівається на Трампа і розуміє позицію Республіканської партії, яка орієнтована на стримування "амбіцій" Кремля.

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"Не маємо ілюзій щодо обраного американського Президента, який у Росії добре відомий, і нового складу Конгресу, де республіканці, за попередніми даними, беруть гору. Правляча в США політична еліта, незалежно від партійної приналежності, дотримується антиросійських установок і лінії на "стримування Москви". Ця лінія не схильна до коливань внутрішньополітичного барометра в США, чи йдеться про "Америку насамперед" у трактуванні Д.Трампа та його прихильників, чи про "світопорядок, заснований на правилах", на чому "зациклені" демократи", - сказали в МЗС.

"Позиція" Москви для Трампа

Також у відомстві додали, що Москва працюватиме з адміністрацією Трампа, але з позиції "національних інтересів" і "досягнення цілей СВО".

"Росія працюватиме з новою Адміністрацією, коли вона "пропишеться" в Білому домі, жорстко відстоюючи російські національні інтереси і орієнтуючись на досягнення всіх поставлених цілей спеціальної військової операції. Наші умови незмінні й у Вашингтоні добре відомі", - підкреслили в МЗС РФ. Трамп перемагає на президентських виборах у США / Інфографіка: Главред

Що таке МЗС Росії? Міністерство закордонних справ Російської Федерації (МЗС Росії) — федеральний орган виконавчої влади Російської Федерації, що здійснює державне управління в області стосунків Російської Федерації з іноземними державами і міжнародними організаціями. Підвідомчий Президентові з питань, закріплених за ним Конституцією, або відповідно до законодавчих актів Російської Федерації. Очолюється міністром закордонних справ; з 2004 — Сергій Вікторович Лавров, пише Вікіпедія.

Перемога Трампа на виборах президента США - головні новини:

Як раніше повідомляв Главред, битву за Білий дім виграє республіканець Дональд Трамп.

Він набирає 277 голосів вибірників. У його опонента демократа Камали Гарріс 226 голосів.

Камала Гарріс не робитиме заяв після завершення голосування. Її виступ очікується 7 листопада. Демократи чекають, поки будуть підраховані всі голоси.

Трампа вже привітав із перемогою президент України Володимир Зеленський, який очікує рішучості від нової адміністрації в Білому домі та зміцнення партнерства. Також обрання Трампа привітали президент Франції Еммануель Макрон, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та інші лідери.

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