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Скандальна ялинка знайшлася: на залізничному вокзалі Києва встановлюють новорічне дерево

24 грудня 2021, 09:42

В Укрзалізниці пообіцяли, що символ свята відкриють уже сьогодні, 24 грудня.

Після скандалу на залізничному вокзалі Києва почали встановлювати ялинку / Фото Укрзалізниця, колаж Главред

На залізничному вокзалі Києва після гучного скандалу уже встановлюють новорічну ялинку. Про це напередодні ввечері повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Перед цим ялинку, яка мала стояти на вокзалі ще з 17 грудня, почала шукати прокуратура – тоді таємниче зникнення дороговартісної покупки набуло великого розголосу.

В Укрзалізниця наголосили, що штучне новорічне дерево уже монтує компанія, яку визначили через Prozorro.

"Сьогодні (23 грудня – ред.) навіть військова контррозвідка шукала головну залізничну ялинку, а ми її знайшли. Тобто зрада скасовується. Тож можете бути спокійними, її саме зараз монтує компанія-партнер, яка була визначена через Prozorro", - зазначили у компанії.

У коментарі кореспонденту ТСН представники компанії розповіли, що ялинка коштує не 5 мільйонів гривень, як заявили у прокуратурі.

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"Ця ялинка не коштує 5 мільйонів, вона коштує трохи більше, ніж 600 тисяч гривень… У 5 мільйонів входить ця ялинка, ялинка на Південному вокзалі, а також усі інші декорації, які будуть встановлені на Південному і Центральному залізничних вокзалах", - наголосив директор "Вокзальної компанії" Володимир Коваль.

Він розповів, що найближчим часом з’являться святкові декорації повністю по всіх залах і переходах.

Те, що ялинку так довго не встановлювали, Коваль пояснює затримками з боку постачальників.

"Інколи так трапляється, що у постачальників є збої. Тобто вона мала бути тут (17 грудня – ред), але в нас договір на постачання ще не закритий, він ще у процесі виконання", - зазначив він.

Куди зникла новорічна ялинка

Раніше у Київській міській прокуратурі заявили, що почали розслідувати розкрадання коштів. Вони повідомили, що в Києві на Центральному залізничному вокзалі було заплановано встановити новорічну ялинку за 5 мільйонів гривень, але її досі ніхто не бачив.

У прокуратурі наголосили, що, згідно з договором, який уклала Укрзалізниця, ялинка повинна була стояти на залізничному вокзалі не пізніше 17 грудня.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договорів, укладених Філією "Вокзальна компанія" АТ "Укрзалізниця", кінцевий строк виконання робіт з встановлення новорічної ялинки не пізніше 17.12.2021. Проте 22.12.2021 у ході проведення огляду в приміщенні Центрального залізничного вокзалу встановлено відсутність новорічної ялинки", - зазначили у прокуратурі.

У межах розслідування цієї справи слідчі уже допитують усіх пов’язаних осіб.

"Відсутність ялинки у фойє, за яку сплачено уже 70% передоплати, якраз і розслідуємо, сьогодні (23 грудня - ред.) у зв’язку з цим були проведені допити підприємця, постачальника цієї ялинки, а також службових осіб АТ "Укрзалізниця". Як ми встановили, за неї було сплачено майже на 100% більше, ніж вартість у виробника", - розповіла речниця Прокуратури міста Києва Надія Максимець у коментарі ТСН.

Коли засяє залізнична ялинка

В Укрзалізниці пообіцяли, що закінчать встановлювати новорічну ялинку уже сьогодні, 24 грудня.

"Ялинка на Центральному вокзалі точно засяє 24 грудня, напередодні Різдва", - запевнили у компанії.

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