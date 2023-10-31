В Ізраїлі заявили про третю фазу війни з ХАМАС: Нетаньяху пояснив, що це означає

США не підтримують нинішні заклики до припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем та палестинськими бойовиками ХАМАС.

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Нетаньяху озвучив цілі різних фаз операції армії Ізраїлю / Колаж: Главред, фото: УНІАН, depositphotos.com/ua

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок проведення третьої фази військової операції проти угруповання ХАМАС. Вона передбачає розширення наземного проникнення в Сектор Гази.

"Ми поставили перед собою чітку мету: знищити військовий та режимний потенціал ХАМАСу. Ми робимо це системно", - заявив він і додав, що країна перебуває "у розпалі війни".

Нетаньяху озвучив цілі різних фаз операції.

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"Передусім, завершено етап гальмування. Другий етап - постійні атаки з повітря. Третій етап - розширення наземного проникнення в Сектор Гази. ЦАХАЛ робить це розміреними, дуже потужними кроками, систематично просуваючись крок за кроком", - розповів ізраїльський прем'єр.

За словами Нетаньяху, будуть і подальші кроки. Уточнити, про що йдеться, він відмовився, зазначивши, що вони обговорюються в "кабінеті війни".

Ізраїль також продовжує зусилля зі звільнення громадян, яких взяли в заручники бойовики ХАМАС під час свого вторгнення.

"Ця кампанія потребує часу, будуть несподівані перешкоди, будуть труднощі, будуть втрати, будуть і сюрпризи, але в кінці я обіцяю вам одне: ХАМАС отримає нокдаун, ХАМАС буде переможений, буде інша газу", - сказав Нетаньяху.

Ізраїльський прем'єр додав, що перебуває в щоденному контакті з президентом США.

"Ми пояснюємо, що ведемо не лише свою, але і їхню війну, адже якщо ХАМАС не буде переможений, переможе вісь зла, а якщо переможе вісь зла, вільний світ програє... Це політичне зусилля, і кожен, хто може внести свою лепту, повинен зробити це", - пояснив Нетаньяху.

США не підтримують припинення вогню

Тим часом спікер Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Штати не підтримують нинішні заклики до припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАС.

За словами Кірбі, Сполучені Штати не вважають, що припинення Ізраїлем вогню було б правильною відповіддю.

"Ми не віримо, що припинення вогню зараз є правильною відповіддю. На даний момент ми не підтримуємо припинення вогню", – сказав представник Білого дому.

При цьому спікер Ради нацбезпеки додав, що слід розглянути гуманітарні паузи для доставки допомоги в Сектор Гази. США переконані, що кількість вантажівок з гуманітарною допомогою для Гази, що потрапляють через КПП Рафах з Єгиптом, буде збільшено.

"На цьому першому етапі, про який ми говорили з ізраїльтянами, ми намагаємося підняти цю кількість приблизно до 100 на день", – уточнив представник Ради нацбезпеки США.

Повідомляється, що напередодні КПП перетнули близько 45 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Терорист ХАМАС 7 жовтня напали на Ізраїль. Бойовики атакували державу з моря, суші та повітря. Вони здійснили наземне військове вторгнення в ізраїльські поселення. Єрусалим заявив про стан війни та мобілізацію резервістів.

В Ізраїлі заявили, що готують наземну військову операцію в Секторі Гази з метою ліквідації бойовиків ХАМАС. Іран через ООН пригрозив Ізраїлю втручанням у війну в тому випадку, якщо відбудеться ескалація конфлікту.

Президент США Джо Байден заявив, що ХАМАС повинен бути знищений, але Палестинську державу потрібно зберегти.

Американська армія не буде вступати у війну Ізраїлю і ХАМАС. Однак у Білому домі не виключили, що військові США можуть бути залучені для того, щоб звільнити заручників. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

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