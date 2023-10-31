УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

В Ізраїлі заявили про третю фазу війни з ХАМАС: Нетаньяху пояснив, що це означає

Анна Ярославська
31 жовтня 2023, 10:52
США не підтримують нинішні заклики до припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем та палестинськими бойовиками ХАМАС.
Біньямін Нетаньяху, ЦАХАЛ
Нетаньяху озвучив цілі різних фаз операції армії Ізраїлю / Колаж: Главред, фото: УНІАН, depositphotos.com/ua

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок проведення третьої фази військової операції проти угруповання ХАМАС. Вона передбачає розширення наземного проникнення в Сектор Гази.

"Ми поставили перед собою чітку мету: знищити військовий та режимний потенціал ХАМАСу. Ми робимо це системно", - заявив він і додав, що країна перебуває "у розпалі війни".

Нетаньяху озвучив цілі різних фаз операції.

відео дня

"Передусім, завершено етап гальмування. Другий етап - постійні атаки з повітря. Третій етап - розширення наземного проникнення в Сектор Гази. ЦАХАЛ робить це розміреними, дуже потужними кроками, систематично просуваючись крок за кроком", - розповів ізраїльський прем'єр.

За словами Нетаньяху, будуть і подальші кроки. Уточнити, про що йдеться, він відмовився, зазначивши, що вони обговорюються в "кабінеті війни".

Ізраїль також продовжує зусилля зі звільнення громадян, яких взяли в заручники бойовики ХАМАС під час свого вторгнення.

"Ця кампанія потребує часу, будуть несподівані перешкоди, будуть труднощі, будуть втрати, будуть і сюрпризи, але в кінці я обіцяю вам одне: ХАМАС отримає нокдаун, ХАМАС буде переможений, буде інша газу", - сказав Нетаньяху.

Ізраїльський прем'єр додав, що перебуває в щоденному контакті з президентом США.

"Ми пояснюємо, що ведемо не лише свою, але і їхню війну, адже якщо ХАМАС не буде переможений, переможе вісь зла, а якщо переможе вісь зла, вільний світ програє... Це політичне зусилля, і кожен, хто може внести свою лепту, повинен зробити це", - пояснив Нетаньяху.

США не підтримують припинення вогню

Тим часом спікер Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Штати не підтримують нинішні заклики до припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАС.

За словами Кірбі, Сполучені Штати не вважають, що припинення Ізраїлем вогню було б правильною відповіддю.

"Ми не віримо, що припинення вогню зараз є правильною відповіддю. На даний момент ми не підтримуємо припинення вогню", – сказав представник Білого дому.

При цьому спікер Ради нацбезпеки додав, що слід розглянути гуманітарні паузи для доставки допомоги в Сектор Гази. США переконані, що кількість вантажівок з гуманітарною допомогою для Гази, що потрапляють через КПП Рафах з Єгиптом, буде збільшено.

"На цьому першому етапі, про який ми говорили з ізраїльтянами, ми намагаємося підняти цю кількість приблизно до 100 на день", – уточнив представник Ради нацбезпеки США.

Повідомляється, що напередодні КПП перетнули близько 45 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Терорист ХАМАС 7 жовтня напали на Ізраїль. Бойовики атакували державу з моря, суші та повітря. Вони здійснили наземне військове вторгнення в ізраїльські поселення. Єрусалим заявив про стан війни та мобілізацію резервістів.

В Ізраїлі заявили, що готують наземну військову операцію в Секторі Гази з метою ліквідації бойовиків ХАМАС. Іран через ООН пригрозив Ізраїлю втручанням у війну в тому випадку, якщо відбудеться ескалація конфлікту.

Президент США Джо Байден заявив, що ХАМАС повинен бути знищений, але Палестинську державу потрібно зберегти.

Американська армія не буде вступати у війну Ізраїлю і ХАМАС. Однак у Білому домі не виключили, що військові США можуть бути залучені для того, щоб звільнити заручників. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Біньямін Нетаньяху новини Ізраїлю Напад ХАМАС на Ізраїль війна в Ізраїлі
Реклама

Головне за день

Битва за Авдіївку не завершилася: експерт розповів про критичну ситуацію

Битва за Авдіївку не завершилася: експерт розповів про критичну ситуацію

11:39 Україна
Мобілізація в Україні: що зміниться з 1 листопада і кого можуть призвати у війська

Мобілізація в Україні: що зміниться з 1 листопада і кого можуть призвати у війська

10:50 Україна
Вибухи в Севастополі: у ВМС повідомили, що було ціллю удару

Вибухи в Севастополі: у ВМС повідомили, що було ціллю удару

09:46 Україна
Всі головні новини

Останні новини

12:09

Після цього почнуться переговори: експерт пояснив головну мету Путіна

12:06

Можна навіть в барабан: скільки порошку сипати в пральну машину

11:57

Бойові птахи "під чужим прапором": у Шойгу вибухнули фантазіями на адресу України

11:56

"Просто спостерігають": експерт розкрив, наскільки Захід готовий до розпаду РФВідео

11:41

"Живемо далі": Пугачова вперше за довгий час показала, як виглядає вона і її діти

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:39

Битва за Авдіївку не завершилася: експерт розповів про критичну ситуацію

11:32

"Рік. Херсон": Дмитро Комаров випускає проєкт про деокупацію Правобережної Херсонщини

11:21

Росіяни відступають: в ЗСУ повідомили про успіхи на лівому березі Херсонщини

11:21

Як тепер спокійно спати: лікарі Лілії Ребрик дізналися стать майбутньої дитини

Реклама
10:59

Росіяни на Запорізькому напрямку розстрілюють українських полонених та своїх військових

10:55

Місячний календар 1 листопада 2023: небезпечна енергія Місяця може позначитись на здоров'ї

10:52

В Ізраїлі заявили про третю фазу війни з ХАМАС: Нетаньяху пояснив, що це означає

10:50

Мобілізація в Україні: що зміниться з 1 листопада і кого можуть призвати у війська

10:28

Моторошна оптична іллюзія для геніїв: потрібно знайти кота серед летючих мишей

10:13

Дружина Віктора Павліка шокувала сумою, яку заробляє за місяць

09:57

Хто буде президентом РФ: у Мережі дізналися про грандіозні перестановки в Кремлі

09:50

На сніданок саме те: приготуйте ідеальні міні панкейки на кефірі за 20 хвилин

09:46

Вибухи в Севастополі: у ВМС повідомили, що було ціллю удару

09:30

Лідер "республіканців" - про допомогу Україні: США потрібна перемога Києва

09:10

Найтемніша ніч перед світанкомПогляд

Реклама
08:55

Церковне свято 1 листопада: що не можна робити в день пам'яті Косми і Даміана

08:49

"Не захищатиму від РФ": Трамп зізнався у шантажі союзників по НАТО

08:44

ЗСУ просунулися біля Бахмута і Роботиного: в ISW розкрили подробиці

08:04

Літаки F-16 прибудуть до Румунії для навчання українських пілотів: Рютте назвав терміни

07:25

Вночі РФ атакувала Україну дронами: що відомо

06:55

Втрачають до 70% солдатів: РФ кидає в у "м'ясні атаки" піхоту "Шторм-Z" під Авдіївкою

06:10

Трибуни та сцени в минулому: що потрібно робити Зеленському негайноПогляд

05:59

Сильний шторм і спалахи на Сонці: Україну накриють три бурі в листопаді

05:30

Гороскоп на листопад 2023: на Скорпіонів чекає місяць прибутку і задоволеньВідео

05:00

Головоломка на перевірку IQ: знайдіть на зображенні несправжню принцесу

04:30

"Все просто повалиться": генерал СБУ оцінив сценарій розпаду РФВідео

04:05

Лікар розповіла, що насправді відбувається із людиною перед смертю

03:30

55-річна Кайлі Міноуг оголила диво-ніжки в зухвалому мініВідео

03:00

"Буде жорстка відповідь": Фесенко оцінив ризик застосування ядерної зброї Росією

02:32

Бажано на ніч: навіщо люди ставлять склянку з сіллю в мікрохвильовку

02:05

Станеться після виборів в РФ: генерал СБУ повідомив про важливе рішення Путіна

01:35

Політолог пояснив, чи є Китай, Росія та Іран "віссю зла"

30 жовтня, понеділок
23:55

Більше, ніж просто друзі: хто був найбільшим коханням Меттью Перрі

23:50

"Ми рухаємось до мети": Кулеба заінтригував новинами щодо вступу України до ЄС

23:01

"Світ забуде": у Британії зробили  заяву щодо збільшення військової допомоги Україні

Реклама
22:51

Дмитро Дікусар висловивсвою думку про Влада Яму, який втік до СШАВідео

22:43

Захисники задихаються, в них крутиться голова: росіяни луплять хімічною зброєю по ЗСУ

22:39

У США відреагували на антиєврейські погроми у Дагестані

21:48

Путін звинуватив Україну та США у закликах до вбивства євреїв у Дагестані

21:47

Напій родом з дитинства: користь і шкода Пепсі, як зробити вдома

21:45

"Сто разів убивали, а він живий": Фейгін розвіяв фейк про смерть Путіна

21:28

Сергій Стерненко. Єврейський погром "антифашистів"Відеоблоги

21:21

Гороскоп на листопад 2023 для Терезів: чим здивує останній місяць осеніВідео

21:00

Кейс Махачкали - чи буде це "чорним лебедем"Погляд

20:59

400 окупантів одним ударом: командувач ССО повідомив про результати операцій

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти