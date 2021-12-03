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В Італії знайшли мертвою українку – сиротами лишилися двоє дітей

3 грудня 2021, 14:47

Українці систематично погрожував колишній партнер.

Алина Труш
Українку Аліну Труш знайшли мертвою в Італії / Колаж: Instagram talina333, TriestePrima

В італійському місті Трієст знайшли мертвою у квартирі 43-річну українку Аліну Труш.

Жінка переїхала до Італії з Кривого Рогу, пише італійське видання Il Gazzettino.

Тіло виявили правоохоронці, які прийшли повідомити про судовий документ щодо погроз і насильства з боку колишнього партнера жінки, про які вона заявляла. Судовій поліції ніхто не відкрив двері, тому поліцейські викликали пожежників, щоб зламати їх. Після цього вони виявили у кімнаті на підлозі бездиханне тіло жінки.

Італійська поліція зараз проводить розслідування за цим фактом. Серед версій, які розглядають – вбивство та смерть від передозування.

За даними поліції, жінка померла у вівторок, 30 листопада. При цьому на її тілі не знайшли явних слідів насильства. Також у квартирі не було виявлено слідів крові.

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Сусіди Аліни Труш розповіли, що незадовго до смерті вона сварилася з якимось чоловіком, який також погрожував і мешканцям будинку.

При цьому подруга загиблої відкидає версію, що жінка могла вживати наркотики. За її словами, це неможливо, адже вона мала проблеми зі здоров’ям і раніше перемогла дві тяжкі хвороби, пише італійське видання TriestePrima.

читайте такожМашину розірвало на частини: у Львівській області в страшній аварії загинула 15-річна дівчинкаКрім цього, подруга розповіла, що жінка не водила до себе додому сторонніх. Що могло статися з Аліною – вона не знає, подруги не бачилися більше місяця.

Після загибелі українки сиротами лишилося двоє дітей.

Раніше повідомлялося, що у Польщі трагічно загинув заробітчанин з України. На швидкісній трасі S17 між Любліном і Варшавою 23-річний українець виконував дорожні роботи. Коли чоловік малював дорожню розмітку, його збив вантажний автомобіль.

Ще один українець загинув у Польщі в жовтні цього року через ураган. 43-річний громадянин України перебував за кермом вантажівки, яка перекинулася і впала в канаву. У той день через ураган загинули ще троє громадян Польщі, також 13 людей отримали травми.

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