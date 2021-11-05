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У Саакашвілі почалися серйозні провали в пам'яті - адвокат

5 листопада 2021, 21:23

У експрезидента Грузії також спостерігаються серйозні провали в пам'яті, оскільки Міхеїл Саакашвілі насилу згадує імена своїх друзів.

Саакашвілі
Саакашвілі втрачає пам'ять через голодування / УНІАН

Через голодування у колишнього президента Грузії почалися різкі провали в пам'яті, розповів його адвокат, пише Грузія Онлайн.

"Фізично це дуже помітно, але головне те, що у нього вже є проблеми з комунікацією і серйозні провали в пам'яті. ", - сказав він.

За словами його адвоката, у експрезидента Грузії також спостерігаються серйозні провали в пам'яті, оскільки Міхеїл Саакашвілі насилу згадує імена своїх друзів.

"Він не може згадати імена деяких людей. Моє поки що пам'ятає, але під час розмови проявилося, що він не зміг навіть згадати імена деяких своїх друзів", — заявив Ніка Гварамія і додав, що про діагноз Міхеїла Саакашвілі повинні інформувати лікарі.

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Затримання Саакашвілі в Грузії

Політика заарештували в Тбілісі 1 жовтня, за день до місцевих виборів, в яких бере участь заснована ним партія. Експрезидента Грузії посадили до колонії у Руставі для відбування винесеного йому на батьківщині заочного вироку.

Напередодні з'явилася інформація, що стан Міхеїла Саакашвілі сильно погіршився у в'язниці після оголошення голодування. Як повідомила представник "ЕНД" Анна Цитлідзе, арештований дуже сильно схуд і ледь пересувається.

Тим часом його прихильники 14 жовтня вийшли на вулиці Тбілісі. Понад 50 000 осіб вимагали випустити Саакашвілі, проте мітинг завершився мирно.

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Михайло Саакашвілі новини Грузії
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