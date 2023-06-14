"До 50 танків і понад 150 БМП": Лукашенко видав пропаганду РФ про контрнаступ

Окупанти країни-агресора Росії, мовляв, "нарешті навчилися воювати", вважає самозваний "президент" республіки Білорусь Олександр Лукашенко.

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Армія України звільняє свої території, поки Лукашенко несе пропаганду / Колаж: Главред, фото: 28-а ОМБр, пул першого

Диктатор підконтрольної окупантам Росії Білорусі Олександр Лукашенко вибухнув пропагандою про нібито "величезні втрати" ЗСУ в рамках контрнаступальних дій у червні. Мовляв, тільки за один бій українська армія "втратила до 50 танків і понад 150 БМП". Жодних доказів своїм словам він не навів.

У Telegram-каналі Пул Першого він сказав про, мовляв,"дуже великі втрати" України в рамках червневих контрнаступальних дій.

"Контрнаступ 4-5 числа почався, але ми навіть не помітили. Ми це спостерігаємо, бачимо, що там відбувається, так от за цей час українців загинуло щось під 40 тисяч. Загинуло! І більше ста не повернуться - поранені. Майже 120-150 тисяч. І "Бредлі" горять, і "Леопарди" горять. Точно так само горять, як наші з радянських часів танки... Там каша була, до 50 танків за один бій і більше 120 БМП, уявляєте. Це була перша спроба контрнаступу. Приблизно стільки було, з повітря зняти. Ось їхній контрнаступ! Росія – як завжди буває і у нас і у них - ми повільно запрягаємо, але потім швидко їдемо. Так от Росія мобілізувалася, вона нарешті навчилася воювати і за всіма правилами воює", - вважає Лукашенко.

Мовляв, російські окупанти тепер "навчилися воювати".

При цьому Лукашенко розхвалив окупаційну армію РФ. Йому "дивно", що росіяни нібито "навчилися воювати".

"Повірте мені, як вони зараз воюють. Контрнаступ йде - кулак 30-50 танків, люди йдуть тисячами, і вони не доходять навіть до переднього краю російського", - каже директор РБ.

Також Лукашенко підкреслив, що, російським окупаційним військам, мовляв, "допомагають воювати оборонні редути і мінні загородження". На передовій, мовляв, "секрети сидять з ПТУРСами (протитанковий керований реактивний снаряд) і вражають техніку прямою наводкою".

Дивіться відео, в якому Селезньов розповів про прорив ЗСУ першої лінії оборони окупантів Росії:

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський 10 червня заявив, що Україна проводить контрнаступальні та оборонні дії, однак не став уточнювати, на якому етапі вони ведуться. За його словами, у Москві вже відчувають – "Росії недовго залишилося".

ЗСУ проводять наступальні операції в Донецькій і Запорізькій областях і поступово звільняють окуповані території. Українським військам вдається просуватися на сотні метрів.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що армія України звільнила на півдні та сході 7 населених пунктів – Лобкове, Левадне, Новодарівку, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Благодатне. ЗСУ продовжують просування вперед.

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