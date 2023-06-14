УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"До 50 танків і понад 150 БМП": Лукашенко видав пропаганду РФ про контрнаступ

Андрій Ганчук
14 червня 2023, 14:50 оновлено 14 червня, 15:01
82
Окупанти країни-агресора Росії, мовляв, "нарешті навчилися воювати", вважає самозваний "президент" республіки Білорусь Олександр Лукашенко.
ВСУ, Лукашенко
Армія України звільняє свої території, поки Лукашенко несе пропаганду / Колаж: Главред, фото: 28-а ОМБр, пул першого

Диктатор підконтрольної окупантам Росії Білорусі Олександр Лукашенко вибухнув пропагандою про нібито "величезні втрати" ЗСУ в рамках контрнаступальних дій у червні. Мовляв, тільки за один бій українська армія "втратила до 50 танків і понад 150 БМП". Жодних доказів своїм словам він не навів.

У Telegram-каналі Пул Першого він сказав про, мовляв,"дуже великі втрати" України в рамках червневих контрнаступальних дій.

"Контрнаступ 4-5 числа почався, але ми навіть не помітили. Ми це спостерігаємо, бачимо, що там відбувається, так от за цей час українців загинуло щось під 40 тисяч. Загинуло! І більше ста не повернуться - поранені. Майже 120-150 тисяч. І "Бредлі" горять, і "Леопарди" горять. Точно так само горять, як наші з радянських часів танки... Там каша була, до 50 танків за один бій і більше 120 БМП, уявляєте. Це була перша спроба контрнаступу. Приблизно стільки було, з повітря зняти. Ось їхній контрнаступ! Росія – як завжди буває і у нас і у них - ми повільно запрягаємо, але потім швидко їдемо. Так от Росія мобілізувалася, вона нарешті навчилася воювати і за всіма правилами воює", - вважає Лукашенко.

Мовляв, російські окупанти тепер "навчилися воювати".

При цьому Лукашенко розхвалив окупаційну армію РФ. Йому "дивно", що росіяни нібито "навчилися воювати".

"Повірте мені, як вони зараз воюють. Контрнаступ йде - кулак 30-50 танків, люди йдуть тисячами, і вони не доходять навіть до переднього краю російського", - каже директор РБ.

Також Лукашенко підкреслив, що, російським окупаційним військам, мовляв, "допомагають воювати оборонні редути і мінні загородження". На передовій, мовляв, "секрети сидять з ПТУРСами (протитанковий керований реактивний снаряд) і вражають техніку прямою наводкою".

Дивіться відео, в якому Селезньов розповів про прорив ЗСУ першої лінії оборони окупантів Росії:

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський 10 червня заявив, що Україна проводить контрнаступальні та оборонні дії, однак не став уточнювати, на якому етапі вони ведуться. За його словами, у Москві вже відчувають – "Росії недовго залишилося".

ЗСУ проводять наступальні операції в Донецькій і Запорізькій областях і поступово звільняють окуповані території. Українським військам вдається просуватися на сотні метрів.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що армія України звільнила на півдні та сході 7 населених пунктів – Лобкове, Левадне, Новодарівку, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Благодатне. ЗСУ продовжують просування вперед.

Інші новини:

Олександр Лукашенко війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

"Трохи прорахувалися": в РФ несподівано зізналися, що підірвали дамбу Каховської ГЕС

"Трохи прорахувалися": в РФ несподівано зізналися, що підірвали дамбу Каховської ГЕС

14:55 Україна
"До 50 танків і понад 150 БМП": Лукашенко видав пропаганду РФ про контрнаступ

"До 50 танків і понад 150 БМП": Лукашенко видав пропаганду РФ про контрнаступ

14:50 Світ
У ЗСУ розповіли, кому із жінок потрібно обов'язково ставати на військовий облік

У ЗСУ розповіли, кому із жінок потрібно обов'язково ставати на військовий облік

14:00 Україна
Всі головні новини

Останні новини

15:16

"В кінці я не витримала": Мірошниченко розповіла про зустріч з прийомним сином

15:04

Викидати - злочин: що корисного можна зробити зі старого рушника

15:04

Свічка як символ співчуття: Ротару прореагувала на обстріл ОдесиВідео

14:55

"Трохи прорахувалися": в РФ несподівано зізналися, що підірвали дамбу Каховської ГЕСВідео

14:50

"До 50 танків і понад 150 БМП": Лукашенко видав пропаганду РФ про контрнаступВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:33

Несмак від Скабеевой: парад безглуздих кісок і піджаків

14:21

8 цінних порад Ванги, як привабити в дім благополуччя

14:20

Петрушка і кінза відмінності: простий спосіб не переплутати популярні приправиВідео

14:00

У ЗСУ розповіли, кому із жінок потрібно обов'язково ставати на військовий облік

Реклама
13:27

12-річна дочка Лорак здивувала довгими нарощеними нігтями і курткою за 25 тисяч

13:16

Навіщо повітряну кульку засовують в унітаз: домогосподарки розкрили секретВідео

13:00

Аварія на ЗАЕС зробить радіоактивним Донбас і Кубань на 300 років - КошарнаЕксклюзив

12:55

З дна постукали: Повалій "простелилася" перед РФ, якій бажає процвітанняВідео

12:51

Без вступу в НАТО: США можуть запропонувати Україні ізраїльську модель безпеки – NYT

12:40

Гороскоп на завтра 15 червня 2023: Овну - творчість, Терезам - відмінний деньВідео

12:40

Медведєв розмріявся про "санітарну зону" до Львова та пригрозив Заходу

11:58

Дівчина засунула в туфлі пакети з водою і показала дивовижний результатВідео

11:56

"Женіть російських окупантів": легендарний хокеїст потужно підтримав українцівВідео

11:51

"Не хотіла ділитися новинами, соромилася": співачка Камалія загриміла в лікарню

11:50

ЗСУ ліквідували Делімханова - праву руку Кадирова: глава Чечні вже шукає братаВідео

Реклама
11:27

Брат у полоні в окупантів: соліст Quest Pistols поділився особистим горемВідео

11:22

Головоломка для розумних: люди з високим IQ можуть знайти число 808 за 3 секунди

10:58

Росія запустила ракети по Краматорську й Костянтинівці: є загиблі та пораненіВідео

10:41

У Львові пасажири побили 14-річного хлопця і 17-річну дівчину в маршрутціВідео

10:13

Скільки ще триватиме мобілізація: пояснення воєнкомаВідео

10:06

Мукам прийшов кінець: як відмити скляні кришки з залізним обідком

09:55

Путін хоче влаштувати ядерну катастрофу на Курській АЕС: у Мережі дізналися терміниВідео

09:42

Скандальний суддя-хабарник Чаус сяде в тюрму на 10 років

09:29

"Не надаємо значення": у Білому домі оцінили бредні Путіна про великі втрати ЗСУВідео

09:06

Фесенко оцінив, чи є в РФ люди, здатні повалити Путіна

09:00

Життя не буде колишнім: жінка показала, як правильно користуватися друшляком

08:59

Росія перекинула на аеродром у Бердянську 20 гелікоптерів - Схеми

08:56

Українців очікує перерахунок пенсій з 1 липня: кому пощаститьВідео

08:20

Путін в Кремлі випив шампанського і ніс свою лицемірну маячнюПогляд

07:43

На Херсонщині росіяни вбили священника УПЦ, який у храмі роздавав гуманітаркуВідео

07:35

Любовний гороскоп на літо від Влада Росса: хто знайде щастя в особистому життіВідео

07:20

Дуже складна літня загадка: потрібно знайти бджолу за 5 секунд

07:16

Не служив в армії, але пішов на фронт: на війні загинув командир з Рівного Юрій Ледяєв

06:50

Чому смородину називають "порічками": Авраменко дав несподівану відповідьВідео

06:37

Вночі в Одесі лунали вибухи, РФ атакувала місто Калібрами: є жертвиФото

Реклама
06:21

Чи вже розпочався наступ Сил оборони України?Погляд

05:20

Ви точно здивуєтеся: який колір українською називається "брунатний"Відео

04:45

"Їм буде не до України": коли Путін захворіє чи помре, армія РФ відступить – ФесенкоВідео

04:05

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 14 червняВідео

03:45

Нулі на одній руці не злічиш: скільки при розлученні отримає наречена РоналдуВідео

03:20

Підрив Каховської ГЕС: багато червонокнижних тварин зникли назавжди - біологВідео

02:50

Чи можна смажити м'ясо на салі: несподівана відповідь просто вразить наповал

02:20

Головоломка, яка ламає мозок: потрібно розташувати числа від 0 до 6 хитрим способом

01:43

Надскладний тест на IQ: тільки геній знайде на фото Фріду Кало без брів за 7 секунд

01:35

Політолог спрогнозував, чи підтримає населення РФ рейди російських добровольцівВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти