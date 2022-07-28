У Німеччині пояснили повільні поставки зброї в Україну: танки - погані, IRIS-T буде у вересні

Анналена Бербок пояснила, чому Німеччина надає Україні недостатньо військової допомоги / Reuters

Глава німецького МЗС Анналена Бербок заявила, що Німеччина має на озброєнні найгірші в Європі танки 50-річної давності, тому не може дозволити собі поставляти їх в Україну. Водночас Україна отримає сучасну німецьку систему протиповітряної оборони IRIS-T. Це відбудеться найпізніше на початку вересня.

В інтерв'ю виданню Радіо Свобода Бербок визнала, що Німеччина надає Україні недостатньо військової допомоги. Однак відкинула закиди щодо нестачі політичної волі.

"Так, на початку ми були занадто повільними. І тому ми намагаємося ставати кращими. І ми зробили зміну позиції - ми доставляємо важке озброєння, ми доставляємо особливо артилерію, найсучасніші системи, тому що це те, про що українці нам говорять зараз. Проблема полягає у відсутності поставок повітрям, великих відстанях і обмежених оборонних можливостях", – розповіла Бербок.

Однією з причин повільних темпів постачання зброї вона назвала необхідність навчання українських військових.

"Українські солдати повинні бути навчені. Звичайно, це не виправдання, і я дуже чітко сказала, що це не виправдання. Але це сучасні системи. І щоб вони були ефективними, всі повинні знати, як ними користуватися. Зараз ми завершили навчання", - додала глава МЗС Німеччини.

Другою причиною вона назвала неможливість постачати озброєння з власних запасів, тому що воно морально і технічно застаріло.

"Я маю на увазі наші військові танки, вони найгірші з тих, які ви можете собі уявити в Європі. Так було впродовж останніх десятиліть, тому що Європа була побудована для життя у мирі. І тому в минулому ми витрачали менше на власну військову оборону (...) Нам важче поставляти з власних запасів, тому що там техніка 50-річної давності і ми думали, що більше ніколи не будемо її використовувати", – пояснила Анналена Бербок.

Глава МЗС Німеччини додала, що незабаром Україна отримає новітню систему протиповітряної оборони IRIS-T, яка зараз знаходиться на стадії виготовлення.

"Ми поставляємо систему протиповітряної оборони IRIS-T. Я сподіваюся, що в кінці літа, на початку вересня... Вона на завершальній стадії виробництва. Вона повинна була відправитися в іншу країну, тому нам довелося домовитися з іншою країною, що вони поступляться, що ця система може піти в Україну. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо зробити це з великою кількістю цих систем IRIS-Т", – пообіцяла Бербок.

Міністр також запевнила, що Україна отримуватиме військову допомогу і в майбутньому.

Що відомо про систему ППО IRIS-T

Основою ЗРК є ракета IRIS-T (Infra Red Imaging System tail) з інфрачервоною наводкою, створена на базі однойменної ракети "повітря-повітря".

Пускові установки можуть мати колісне (MAN 8×8) або гусеничне шасі (двосекційний всюдихід BvS10) і містять 4 направляючих або 8 контейнерів з ракетами.

Є модифікації середнього та малого радіуса. IRIS-t SLM дозволяє вражати цілі на відстані до 40 км, а в коротшій версії SLS – до 25 км.

Основним сенсором комплексу є австралійська РЛС CEAFAR GBMMR з 3D-радаром з активною фазованою антенною решіткою (АФАР).

Також може застосовуватися німецька РЛС TRML - 4D (Hensoldt), що дозволяє виявляти цілі на відстані до 250 км.

Комплекс створений в 2014 році, а єдиним оператором системи з 2019 року є Швеція. Уряд Німеччини видав дозвіл на експорт 23 одиниць до Єгипту.

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Як повідомляв Главред, у червні міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що якщо стратегія президента РФ Володимира Путіна на Донбасі спрацює, війна надовго закріпиться в європейському регіоні. Вона закликала підтримати Україну та продовжити поставки зброї.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала умову, за якої можуть бути зняті санкції з Росії. За її словами, їх можуть скасувати лише в тому випадку, якщо РФ виведе війська з України.

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