Боррель попередив ЄС: Путін вирішив воювати до остаточної перемоги, ми повинні готуватися

У Путіна немає зворотного шляху. Перемога Росії зруйнує Євросоюз, вважає Боррель.

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Боррель зробив важливу заяву про Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, командування Об'єднаних Сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

У війні Росії і України на мапу поставлено існування Євросоюзу. Російського диктатора Володимира Путіна не задовольнять наявні окуповані території України - він піде далі, попередив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Можливо, це той момент, коли нам слід поглянути на небезпеку великої держави, яка загрожує нашій демократії, яка загрожує самій Європі, а не тільки Україні. І якщо ми не змінимо курс швидко, якщо ми не мобілізуємо всі наші можливості, це дозволить Путіну виграти війну в Україні",- висловився Боррель в інтерв'ю The Guardian.

Боррель поцікавився: що Європа може зробити, щоб не допустити перемоги Росії.

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"Чи справді ми готові зробити усе необхідне? Ось питання, яке ми повинні собі поставити", - сказав він.

Понад те, Боррель вважає, що Путіна не задовольнить варіант окупації тільки частини України.

"Він не відмовиться від війни, особливо напередодні американських виборів, які можуть дати йому сприятливіший сценарій. Тому ми повинні готуватися до конфлікту високої інтенсивності протягом тривалого часу. Путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги", - підкреслив Боррель.

Як зазначив Боррель, успіх Росії залежить від залучення на полі бою якомога більшої кількості людей. Але, попри величезні втрати у живій силі, Путін "як і раніше готовий битися, тому що у нього немає зворотного шляху".

"Росія ніколи не могла стати нацією. Це завжди була імперія з царем, з Совєтами, а тепер і з Путіним. Це константа Росії і її політична ідентичність і, як наслідок, загроза для її сусідів - і особливо для нас", - констатував Боррель.

"Перемога" Путіна і нова війна

Поки Захід сперечається щодо подальшої підтримки України, Росія скористалася наявними розбіжностями у політичних колах і пішла в новий наступ на сході та півдні України.

Паралельно у західних країнах все більше почали допускати перемогу Путіна і робити песимістичні прогнози щодо майбутнього цілої Європи.

Нещодавно Bild писав, що вже взимку 2024/2025 року диктатор Володимир Путін може спробувати атакувати Європу в момент, коли США залишаться без лідера після зміни президента. Посилаючись на дані, отримані в розвідці, журналісти пишуть про те, що мова йде про період зміни влади в Білому домі – з листопада 2024 року і приблизно до січня 2025 року.

А німецькі аналітики DGAP писали, що замороження війни в Україні призведе до нападу Росії на країни Балтії через шість років - коли Москва відновить військову міць.

Тим часом Росія продовжує схиляти Україну до переговорів на своїх умовах - з подальшим заморожуванням військових дій, що дозволить РФ зібрати нове військо окупантів і назавжди підпорядкувати захоплені українські території.

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