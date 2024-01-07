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Скандальний нардеп Шевченко зганьбився огидним фейком про "смерть" чоловіка у ТЦК

Яна Ставська
7 січня 2024, 14:58оновлено 7 січня, 15:32
Пост Шевченка після розголосу "зник", однак з'явився інший - не менш огидний.
Скандальний нардеп Шевченко зганьбився огидним фейком про 'смерть' чоловіка у ТЦК
Шевченко не приховував своїх симпатій до Лукашенка й Путіна / Колаж Главреда. Фото: Facebook Шевченка

Нардеп Євгеній Шевченко, який напередодні повномасштабного вторгнення РФ їздив "на килим" до Лукашенка в Білорусь, поширив російський фейк про "смертельне побиття чоловіка під час вручення повістки у Білій Церкві".

Відповідний допис Шевченко розмістив у своєму Telegram. При цьому депутата не зупинив той факт, що вказані чутки вже були спростостовані в українських медіа раніше. Однак після розголосу і закликів військових до СБУ розслідувати діяльність Шевченка на каналі депутата допис зник та з'явився інший - без вибачень і з виправданнями російської ІпСО.

Що написав Шевченко

відео дня

У своєму дописі Шевченко посилався на невідомих "місцевих мешканців", які "розповіли" про "смерть" якогось неназваного чоловіка у лікарні від "побоїв", після того як його забрали у ТЦК.

"У ЗМІ інформації поки немає. Схоже, намагаються приховати інцидент і зам'яти справу", - додав від себе проросійський нардеп.

Скандальний нардеп Шевченко зганьбився огидним фейком про 'смерть' чоловіка у ТЦК
Скріншот Анатолія Штефана

На маячню Шевченка відреагували чиновники і поліція

Після фейкової публікації Шевченка у поліції заявили, що до правоохоронців подібних повідомлень не надходило. Представники ТЦК також стверджують, що вказаних ситуацій під час спілкування з мешканцями міста не виникало.

Водночас російські ЗМІ, зокрема Russia Today, негайно "підхопили" фейк Шевченка у просуванні своєї ІпСО, зосередженої довкола мобілізації в Україні.

Офіцер ЗСУ, блогер Анатолій "Штірліц" Штефан, своєю чергою, закликав притягнути Шевченка до відповідальності за поширення фейків.

"Сподіваюся Служба безпеки України відреагує і дасть правову оцінку діям, яке призвело до масового поширення ФЕЙКу, яке сьогодні повторно запустив народний депутат Євгеній Шевченко", - написав військовий.

Шевченко не вибачився

Депутат ВР після того, як "зніс" фейкову публікацію, опублікував новий допис, у якому засумнівався у тому, що поширив неправду.

"Я вважаю цю інформацію не підтвердженою і такою, що наразі не має обставин злочину. Але замовчувати інформацію про подібні інциденти не маю права", - відповів нардеп.

Скандальний нардеп Шевченко зганьбився огидним фейком про 'смерть' чоловіка у ТЦК
Скріншот Главреда

Згодом "Штірліц" додав, що "особи, які запустили це попередньо, працівниками СБУ встановлені, матеріали видалили і записали відеозвернення".

Хто такий Шевченко - скандали з участю депутата

Євгеній Шевченко до повномасштабного вторгнення Росії не приховував своїх проросійських поглядів. Наприклад, привітав з Олександра Лукашенка з "перемогою" на президентських "виборах" у Білорусі.

Шевченко навіть їздив до Лукашенка "на прийом", після чого одіозного парламентаря виключили зі "Слуги народу".

А за півроку до вторгнення "22 лютого" нардеп похвалив Путіна й назвав росіян "братнім народом".

Через свої неприховані симпатії до країни-терористки Шевченко неодноразово отримував від колег-політиків "на горіхи". Як писав Главред, перепалка через погляди Шевченка сталась під час ефіру токшоу 28 липня 2021 року. Тоді екс-радник глави МВС Зорян Шкіряк порадив Шевченку "їхати у Росію" або "до Лукашенка", якому той, цитуючи Шкіряка, "*** облизує".

Інший скандал стався вже у стінах Верховної Ради. Депутатам не сподобалося, що Шевченко різко "перефарбувався" і з'явився у залі парламенту у камуфляжі. В результаті нардепа вигнали.

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