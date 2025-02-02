Вибухи і чорний дим: в Москві палає ангар з газовими балонами

Коротко:
- В Росії сталася серйозна пожежа в ангарі з газовими балонами
- Площа пожежі - 150 квадратів
- До місця загоряння викликали пожежний поїзд
На північному сході Москви сталася серйозна пожежа в ангарі з газовими балонами. Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.
Зазначається, що загоряння сталося в ангарі на 7-му проїзді Мар'їної Рощі. За попередніми даними, всередині знаходяться газові балони.
"Площа пожежі становить 150 квадратів. Там чутно вибухи і видно густий чорний дим", - йдеться в повідомленні.
Також відомо, що до місця загоряння викликали пожежний поїзд. Тим часом, дах будівлі вже нібито обвалився.
Пожежа в Москві - відео:
Пожежі в Росії - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, 13 січня у військовому госпіталі російського міста Тула сталась масштабна пожежа. Будівля належить до 39-го окремого медичного загону ВДВ.
11 січня загорівся російський нафтопереробний завод "Танеко". Інцидент стався в місті Нижньокамськ на тлі загрози атаки БпЛА.
29 листопада в Ростовській області спалахнула масована пожежа на нафтобазі в передмісті міста Каменськ-Шахтинський. Місцева влада скаржилась на масовану атаку дронів.
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