Вибухи і чорний дим: в Москві палає ангар з газовими балонами

На місці пожежі чутно вибухи і видно густий чорний дим.

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Пожежа в ангарі з газовими балонами / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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В Росії сталася серйозна пожежа в ангарі з газовими балонами

Площа пожежі - 150 квадратів

До місця загоряння викликали пожежний поїзд

На північному сході Москви сталася серйозна пожежа в ангарі з газовими балонами. Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.

Зазначається, що загоряння сталося в ангарі на 7-му проїзді Мар'їної Рощі. За попередніми даними, всередині знаходяться газові балони.

відео дня

"Площа пожежі становить 150 квадратів. Там чутно вибухи і видно густий чорний дим", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що до місця загоряння викликали пожежний поїзд. Тим часом, дах будівлі вже нібито обвалився.

Пожежа в Москві - відео:

Пожежі в Росії - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 13 січня у військовому госпіталі російського міста Тула сталась масштабна пожежа. Будівля належить до 39-го окремого медичного загону ВДВ.

11 січня загорівся російський нафтопереробний завод "Танеко". Інцидент стався в місті Нижньокамськ на тлі загрози атаки БпЛА.

29 листопада в Ростовській області спалахнула масована пожежа на нафтобазі в передмісті міста Каменськ-Шахтинський. Місцева влада скаржилась на масовану атаку дронів.

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