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Хвиля підпалів в РФ росте: в Москві кинули "коктейль Молотова" у авто поліції

Даяна Швець
24 грудня 2024, 22:58
144
Усього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зафіксовано 172 подібних випадків.
коктейль Молотова, москва
У Москві пенсіонер кинув коктейль Молотова в поліцейську машину / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

  • Пенсіонер кинув "коктейль Молотова" у поліцейську машину у центрі Москви
  • Число підпалів в Росії досягло 50 за останні 12 днів

У центрі Москви чоловік кинув пляшку із запальною сумішшю в поліцейський автомобіль. Інцидент стався ввечері, повідомляє російський Телеграм-канал Baza, відомий своїми зв’язками з правоохоронними органами.

Затриманий виявився 65-річним росіянином, який, за даними прокуратури РФ, нібито діяв за вказівками "телефонного шахрая", що видавав себе за співробітника поліції.

відео дня
В Москві стався інцидент
В Москві стався інцидент / фото: тг-канал Главред

Пропагандистський ресурс Mash уточнив, що чоловік носить прізвище Зелінський.

Того ж дня в Серпухові, в торговому центрі "Слава", стався інший інцидент: літня жінка запустила феєрверк всередині будівлі, що спричинило сильне задимлення. Як повідомляють російські ЗМІ, пенсіонерка, ймовірно, також стала жертвою "телефонних шахраїв".

Згідно з підрахунками "Медіазони", з 13 по 24 грудня в Росії сталося понад 50 нападів на банки, поліцейські автомобілі та інші об’єкти. Найбільше атак зафіксували 20 і 21 грудня.

Частина затриманих звинувачується у тероризмі, що передбачає максимальне покарання — довічне ув’язнення, а ще 11 осіб обвинувачуються в умисному пошкодженні майна.

Усього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зафіксовано 172 подібних випадків. Міністерство внутрішніх справ РФ стверджує, що ці акти начебто організовані "закордонними кураторами", які нібито діють із території України.

Удари по Москві - що відомо

Як повідомляв Главред, декілька днів тому ГУР під Москвою підірвали військовий літак. За даними розвідки, на аеродромі здетонувала основна силова установка судна вартістю близько 4,5 млн дол.

Водночас, за даними The Economist, Україна створює нову ракету, яка дістане до Москви. Базова версія "Трембіти" летить зі швидкістю 400 км/год, а в розробці вже перебуває більша і потужніша модель.

Своєю чергою публіцист Олександр Сотник пояснив, чому Україна повинна вдарити по Москві. На думку журналіста, масований удар по Москві неабияк налякав би росіян.

Інші важливі новини:

"Рязанський цукор" та інші вибухи в Росії у 1999 році

"Рязанський цукор" - це загальна назва терактів, здійснених у Росії у період від 4 до 16 вересня 1999 року перед виборами Путіна.

За найбільш поширеною версією, вибухи житлових будинків у вересні 1999 року були організовані російською владою, зокрема особисто тоді ще прем'єр-міністром Путіним, а також ФСБ. Вибухи були вигідні чинній владі і, навпаки, не вигідні чеченським бійцям.

Саме після вибухів Путін зміг забезпечити собі підвищення рейтингу і, як наслідок, перемогу на президентських виборах 2000 року. Серед причин, з яких влада могла піти на такий крок, називалися бажання посилити роль ФСБ у політичному житті Росії, а також необхідність виправдати Другу чеченську війну.

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