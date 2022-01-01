У єгипетській Хургаді випав сніг з градом

Хургаду засипало снігом / соцмережі

У популярному курортному єгипетський місті Хургада на Новий рік 1 січня випав град і сніг.

Відповідні кадри з'явилися в соцмережах.

Шматки льоду розміром в кілька сантиметрів, деякі - як перепелине яйце. Опадами засипані пляжі міста, а також балкони, тераси будинків і готелів.

В одному з готелів град побив шибки і дах.

Температура повітря вже знизилася до + 20 градусів.

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Нагадаємо, раніше в курортному місті Єгипту Асуан було зафіксовано навала отруйних скорпіонів. Воно сталося через сильні шторми і вже вбили своїми укусами трьох людей.

Чим відома Хургада

Як пише Вікіпедія, Хургада - це місто, яке розташоване на сході Єгипту. Розташоване в африканській частині Єгипту. Є туристичним центром на Червоному морі.

Розташований на західному узбережжі Червоного моря, на 400 км на південний схід від Каїра. Він є адміністративним центром однієї з 27 єгипетських провінцій - мухафази Червоне Море. У 2018 році чисельність його населення становила 400 000 чоловік.

Назва Хургада походить від арабської назви рослини, що росте в цій місцевості - селітрянки.

Погода і клімат в Хургаді

Клімат Хургади, втім, як і всього Єгипту - тропічний пустельний. Опадів ніколи не буває влітку і практично не буває взимку. У рік в місті випадає 5 мм опадів.

Середня температура січня + 16,4 °С. Тому купальний сезон там триває майже весь рік.

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