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На Новий Рік та Різдво гірськолижні курорти обслуговуватимуть лише вакцинованих - Ляшко

6 листопада 2021, 12:03

У постанові Кабміну про карантин прописано, що гірськолижні курорти працюватимуть лише для вакцинованих, пояснив очільник МОЗ.

зима, Гори, Сніг
На Новий рік і Різдво гірськолижні курорти обслуговуватимуть тільки вакцинованих / ua.depositphotos.com

Зараз Україна знаходиться на піку захворюваності на коронавірус. Те, як довго він триватиме, залежить від громадян - їх дотримання карантинних правил і вакцинації, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він зазначив, що щоб уникнути спалаху після новорічно-різдвяних свят, кафе, ресторани і гірськолижні комплекси надаватимуть послуги тільки вакцинованим людям.

Як повідомляє ТСН, під час спілкування з журналістами 5 листопада Ляшко звернув увагу на те, що зараз в Україні відбулася стабілізація на високих цифрах і навіть на 1% вже сьогодні пішло зниження в порівнянні з минулими тижнями.

"Це оптимістично для нас, оскільки до цього у нас було зростання у два-три рази. Ми досить швидко вийшли на цей пік. Хочеться, щоб це вже був пік і потихеньку йшло вниз", — висловився Ляшко.

Говорячи про додаткові обмеження на новорічно-різдвяні свята, очільник МОЗ розповів, що вже зараз в постанові Кабміну про карантин прописано, що гірськолижні курорти працюватимуть для вакцинованих.

"Гірськолижні курорти, які є в Україні, працюватимуть тільки для вакцинованих. І зараз, коли заздалегідь в готелях бронюєте, треба розуміти. Щоб потім не було ніяких оскаржень. Заселятимуть в готель тільки вакцинованих. Ми сьогодні це говоримо і людям, і готелям", - підкреслив Віктор Ляшко.

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Для зменшення незручностей, за його словами, напрацьовується механізм, щоб показувати "ковідний" сертифікат один раз, наприклад, під час поселення в готель.

"Якщо оселився в готель, то є можливість зробити там браслетик, в якому буде написано, в якому ти готелі живеш і ти можеш далі там потрапляти на цю лінію (канатну – ред.) за цим сертифікатом. Зараз такі речі практикують, наприклад, деякі ТРЦ: ти уперше заходиш, показуєш, тобі роблять певну наклейку, і далі ходиш по магазинах, не дістаючи щоразу "ковідний" сертифікат. Та ж ситуація може бути відпрацьована і на гірськолижних курортах", - розповів він.

Крім того, як уточнив Ляшко, якщо людина приїде просто покататися, і не заселятиметься, послуги все одно надаватимуться тільки вакцинованим: "буде: "Канатна дорога працює для вакцинованих".

Аналогічно, як він додав, буде і під час новорічно-різдвяних гулянь в кафе і ресторанах.

Зазначимо, з початку вакцинальної кампанії в Україні дві дози вакцини проти коронавірусу отримали 7 858 507 осіб, одну дозу - 11 269 339.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що МОЗ зараз опрацьовує можливість запровадження так званої "ковідної амністії". Це означає, що людині дадуть можливість пройти вакцинацію від коронавірусу, навіть якщо вона до цього купила сертифікат.

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Віктор Ляшко вакцинація від коронавірусу
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