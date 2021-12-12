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Під час відпочинку в Єгипті за загадкових обставин помер батько екс-нардепа

12 грудня 2021, 20:58

Медики не змогли врятувати його життя.

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Батько Тетяни Чорновіл - Микола / facebook.com/100003579973128

У Єгипті після купання в морі помер 66-річний українець - батько екс-депутата Верховної ради Тетяни Чорновіл Микола.

Сумною новиною Чорновіл поділилася в Facebook і додала, що її сім'я досі не знає, що сталося того дня.

"Відпочивав з мамою. Плавали в морі, дивилися на рибок. Раптом щось сталося. Викинувши маску і поплив до берега, мама побачила, що не дихає, але пливе. На мілководді зупинився - і відключився. Люди на березі рятували, в лікарні запустили серце, яке дорогою зупинилося. Аналізи - були в нормі. Мозок був живий, серце забилося, як у спортсмена, з кожним днем ставало краще... Думали - диво, ще трохи і прокинеться, будемо згадувати і дивуватися. Поруч була мама, а я в цей час була на телефонному зв'язку... і тут все зупинилося...", – написала Тетяна.

Медики, які боролися за життя її батька, також не змогли пояснити, що сталося.

Тим часом, екс-нардеп звинувачує страхову компанію, яка, за її словами, почала "хімічити" з аналізами, щоб не виплачувати страховку.

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Також Тетяна повідомила, що її батька поховають у вівторок, 14 грудня, в селі Гора.

"Він ще був таким молодим, тільки 66 років. Ніколи не хворів, ніколи у нього нічого не боліло... Жив, сильний. Він єдиний міг підняти вазон з пальмою... Він загинув так несподівано, хоча завжди оберігав нас від чогось "зненацька". Тепер він буде ще більше оберігати з моїм чоловіком Миколою. Інакше бути не може", - додала Чорновіл.

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Нагадаємо, в турецькій Анталії померла киянка. У зв'язку з цим, консульство України просить допомогти суспільство в пошуках її рідних.

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Египет Чорновіл літній відпочинок народний депутат
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