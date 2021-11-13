На популярному курорті Єгипту навала небезпечних комах: померло троє людей

Скорпіони заповнили Єгипет / pixabay.com

У курортному місті Єгипту Асуан навала отруйних скорпіонів. Вона сталася через сильні шторми. Комахи вже вбили своїми укусами трьох осіб.

Більше того, як пише ВВС, 450 осіб звернулися за медичною допомогою.

Відзначається, що в п'ятницю, 12 листопада, в районі річки Ніл були сильні зливи і град з грозою, які і принесли в місто скорпіонів.

Крім того, люди бояться масової появи змій, які часто з'являються після таких лих.

Влада країни вже направила додаткові дози протиотрути в медичні центри в селах і містах поблизу гір і пустель.

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Тим часом, медики не поспішають робити масове щеплення населення, щоб заощадити дози для екстрених випадків. А людей закликають залишатися вдома, уникати місць з деревами і бути уважними.

Зокрема, в Єгипті мешкають два види одних з найбільш смертоносних в світі товстохвостих скорпіонів, отрута яких може вбити людину менш ніж через годину. У людини спостерігається утруднення дихання, посмикування м'язів і незвичайні рухи голови.

Нагадаємо, у Луцьку у жінки з ока дістали величезного паразита. Як виявилося, зараження гельмінтом відбулося після укусу звичайного комара.

Пацієнтка каже, що в районі набряклого століття у неї було відчуття руху і ворушіння, і жінка злякалася і запанікувала.

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