В Україні посилюють карантин на гірськолижних курортах

Туристи в Україні / pixabay

В Україні туристи на гірськолижних курортах відпочиватимуть за новими карантинним правилам через коронавірус.

Як йдеться в постанові №21 головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна від 1 грудня, цього року під час поселення в готелі відпочиваючим доведеться показати "ковідні"- документи.

Згідно з постановою, під час поселення готелів на території гірськолижних курортів туристи повинні мати з собою один з документів:

документ про вакцинацію проти коронавірусу;

негативний ПЛР-тест;

довідку про лікування від COVID-19.

Крім того, ці документи можуть перевірятися при купівлі/обміні абонемента на гірськолижне катання та/або гірськолижне спорядження в спеціально організованих центрах.

Також рекомендується після перевірки видавати туристам спеціальні значки для того, щоб їм не довелося повторно пред'являти документи. Це можуть бути наклейки на верхній одяг або шолом для ідентифікації.

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Зокрема, такі наклейки будуть ідентифікуватися при використанні канатних доріг, вуличних ярмарків, розважальних закладів, які розташовані на відкритій території.

У свою чергу, туристи зобов'язані перебувати в закритих приміщеннях курорту в масках, а на вимогу закладу надати "ковідні" документи.

Постанова також зобов'язує керівників об'єктів на території курортів забезпечити туристів/клієнтів достатнім запасом засобів індивідуального захисту, постійною наявністю рідкого мила, антисептиків, паперових рушників, а також забезпечити вологе прибирання та централізований збір використаних засобів індивідуального захисту.

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