У Чехії розкрили плани Путіна щодо Заходу і зробили заяву

Агресор Росія вважає, що суверенітет і територіальна цілісність її сусідів мають відповідати баченню Москви, сказав глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

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Не можна допустити поступок інтересів України у війні з Росією - МЗС Чехії / Колаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Міноборони РФ

Росія веде війну проти всього Заходу, тому вона навряд чи зупиниться на Україні. Москва бачить суверенітет сусідніх країн у рамках своєї агресивної концепції. Не можна допустити поступок інтересів української держави, потрібно діяти сміливо. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Як повідомляє Європейська правда, під час конференції GLOBSEC він пояснив, чому не можна допустити перемоги РФ у війні проти України.

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"Наївно вважати, якщо Росія переможе в Україні, її танки зупиняться на її західному кордоні. В її спотвореному баченні суверенітет і цілісність сусідів і свобода їхніх громадян повинна відповідати російському баченню", - сказав дипломат.

За словами Ліпавського, Росія розуміє лише мову сили, і тому з нею потрібно тільки так і розмовляти.

"Російська агресія не матиме кордонів, якщо ми самі їх не встановимо", - вважає глава чеського МЗС.

Також він розкритикував політиків у Європі, які вважають можливим "умиротворення Кремля" крізь призму поступок інтересам України.

"Якщо ми твердо хочемо захистити свої цінності - нам потрібна сміливість діяти", - наголосив Ян Ліпавський.

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Хто такий Ян Липавський? Ян Ліпавський - чеський політик, менеджер з інформаційних технологій у банківській сфері та аналітики. З грудня 2021 року обіймає посаду міністра закордонних справ Чехії. До цього був депутатом Палати депутатів чеського парламенту. Є членом Чеської піратської партії, пише Вікіпедія.

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