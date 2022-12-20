У Білорусі РФ перекидає танки та окупантів до кордону з Україною

Публікують фото білорусько-українського кордону, забитого російською військовою технікою.

РФ перекидає військову техніку до кордонів України / скріншот

Росія почала перекидати військову техніку та мобілізованих російських окупантів на південь Білорусі - до кордону з Україною.

Фіксується перевезення танків, вантажівок і особового складу ЗС Росії з білоруських полігонів в Північній і центральній частинах країни, де вони дислокувалися, на південь, повідомляє Telegram-канал Беларускі Гаюн.

При цьому також публікують фото білорусько-українського кордону, забитого російською військовою технікою.

"Відзначимо, що кількість техніки, яку зараз перекидають в прикордонні, є невеликою і її точно недостатньо ні для яких наступальних дій", - уточнює видання.

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував інформацію про планований візит президента Російської Федерації Володимира Путіна до Білорусі.

Він упевнений, що російський диктатор їде на зустріч з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком для більш широкого залучення білоруської армії у війні проти України.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував публікації про те, що РФ має намір втягнути Білорусь у війну з Україною.

Він назвав "дурними і безпідставними вигадками" публікації про те, що Путін їде до Мінська примушувати Білорусь до участі у війні проти України.

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