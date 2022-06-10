У Білорусі може повторитися "український сценарій": "влада піде вперед з автоматами" - Лукашенко

Лукашенко пригрозив чиновникам, що відправить їх вперед з автоматами / кадр з відео

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не виключає, що в країні може розвинутися "український сценарій". У зв'язку з цим він пригрозив місцевим чиновникам, якщо ті не зроблять висновки з виборчих протестів 2020 року і допустять повторення цього сценарію. Свою заяву Лукашенко зробив на республіканському семінарі-нараді, повідомляє Пул першого.

Він заявив, що Білорусі буде важче встояти, ніж Україні. В такому випадку вперед "підуть чиновники з автоматами".

"Якщо ми не зробимо виводь з того, що сталося в 2020 і після, ми зробимо великий крок до українських подій. Але нам буде важче, ніж Україні. Я вас не лякаю - ви ж знаєте, що я просто так не кажу. Дорогі мої, не дай Бог почнеться якась заварушка, ви ж розумієте, що ми (влади – ред.) підемо попереду. І не факт, що я з автоматом буду ось тут бігати – ви побіжите попереду", - сказав Олександр Лукашенко.

Він додав, що насправді не хоче такого результату.

Війська Білорусі на кордоні з Україною

За останні два місяці на території республіки Білорусь було зафіксовано пересування ракетних комплексів Іскандер до кордону з Україною. У РБ залишається російська військова техніка, яка може рухатися разом з білоруською колоною. Тривають запуски ракет з Білорусі по Україні.

24 травня в Генеральному штабі ЗСУ попередили про загрозу ракетних і авіаударів з території Білорусі. Згідно з відомостями військового командування, дивізіон ракет Іскандер-М переміщений до Брестської області. Звідти відстань до кордону з Україною становить 50 кілометрів.

26 травня Лукашенко заявив, що він наказав створити оперативне командування військами на кордоні з Україною. За його словами, з цього напрямку, мовляв, є загроза для Білорусі. Також він закликав відразу відправляти нові підрозділи до південного кордону.

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