Білорусь стягує на кордон з Україною спецбригади внутрішніх військ МВС — Генштаб

Білорусь посилює охорону держкордону / Facebook/GpkGovBY

Білорусь стягує спеціальні бригади внутрішніх військ МВС країни. Таким чином там посилюють охорону кордону в Гомельській області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках підтверджено залучення до охорони кордону в Гомельській області підрозділів спеціальної бригади внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь", — повідомили в штабі.

Ця білоруська область межує з Чернігівською, Житомирською та Київською областями України.

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Війська Білорусі на кордоні з Україною

За останні два місяці на території Республіки Білорусь було зафіксовано пересування ракетних комплексів Іскандер до кордону з Україною. У РБ залишається російська військова техніка, яка може рухатися разом з білоруською колоною. Тривають запуски ракет з Білорусі по Україні.

24 травня в Генеральному штабі ЗСУ попередили про загрозу ракетних і авіаударів з території Білорусі. Згідно з відомостями військового командування, дивізіон ракет Іскандер-М переміщений в Брестську область. Звідти відстань до кордону з Україною становить 50 кілометрів.

26 травня Лукашенко заявив, що він наказав створити оперативне командування військами на кордоні з Україною. За його словами, з цього напрямку, мовляв, є загроза для Білорусі. Також він закликав відразу відправляти нові підрозділи до південного кордону.

Білоруський військово-політичний оглядач Ягор Лебядок вважає, що зараз армії Лукашенка вистачить сил тільки на якісь розвідки або диверсії.

Нещодавно стало відомо, що білоруська армія почала готуватися до переходу з мирного на воєнний час.

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