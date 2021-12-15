В Арктиці зафіксували рекорд - пекельну спеку в +38⁰С

В Арктиці зафіксували пекельну спеку / ua.depositphotos.com

У російському місті Верхоянськ була зафіксована температура повітря +38⁰С. Це значення було визнано Всесвітньою метеорологічною організацією новим температурним рекордом в Арктиці, йдеться в повідомленні на сайті організація.

Температура, більш притаманна для Середземномор'я, ніж для Арктики, була виміряна на метеорологічній станції під час виключно тривалої сибірської хвилі тепла. Середні температури над арктичним Сибіром протягом більшої частини літа минулого року досягали 10°C вище норми, що призвело до руйнівних пожеж, викликало масове танення морського льоду і зіграло важливу роль в 2020 році, який став одним з трьох найтепліших років за всю історію спостережень.

читайте такожПогода зміниться кардинально: Україну накриє аномальне потепління"Дослідники ВМО в даний час прагнуть перевірити показники температури 54,4°C, зареєстровані в 2020 і 2021 роках в найгарячішому місці світу, Долині Смерті в Каліфорнії, і підтвердити новий зареєстрований Європейський температурний рекорд 48,8°C на італійському острові Сицилія цього літа. До цього ніколи не проводилося так багато поточних одночасних досліджень екстремальних кліматичних явищ ВМО", - сказав генеральний секретар ВМО професор Петтері Таалас.

Де зафіксували рекорд

Верхоянськ знаходиться приблизно за 115 кілометрів на північ від Полярного кола, і метеорологічна станція спостерігала за температурою з 1885 року. Він розташований в північній частині Республіки Саха (Якутія), в регіоні Східного Сибіру з дуже суворим посушливим континентальним кліматом (дуже холодна зима і спекотне літо).

Верхоянськ / Ілля Варламов

Історичні дослідження, засновані на національних записах арктичних країн, показали, що температура 38°C або вище не була відома ні в одному місці Арктики.

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Верхоянськ на карті / скріншот Google Maps

"По суті, це дослідження підкреслює підвищення температури, що відбувається в кліматично важливому регіоні світу. Завдяки постійному моніторингу та оцінці екстремальних температур ми можемо залишатися в курсі змін, що відбуваються в цьому критичному регіоні світу, полярній Арктиці", - сказав професор Рендалл Червені, доповідач з питань клімату та екстремальних погодних явищ ВМО.

Епоха глобального потепління

Починаючи з 1850 року, у десятирічному масштабі температура повітря кожне десятиліття була вищою, ніж у будь-яке попереднє десятиліття.

Це явище отримало назву глобального потепління - це довгострокове підвищення середньої температури кліматичної системи Землі, що відбувається вже більше століття, основною причиною чого є людська діяльність (антропогенний фактор).

Наслідки глобального потепління включають підвищення рівня моря, регіональні зміни опадів, частіші екстремальні погодні явища, такі як спека та розширення пустель. Як вказується на сайті ООН, є тривожні свідчення того, що перевищення порогових показників, що веде до незворотних змін в екосистемах та кліматичній системі нашої планети, вже відбулося.