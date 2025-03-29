Операція в Бєлгородській області: експерт розкрив головну мету ЗСУ

Тримати буферну зону в глибині територій РФ на кілька десятків кілометрів стало дуже складно, каже Олександр Коваленко.

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Курська операція триває, але розвивається за іншим форматом

ЗСУ формують буферну зону в Білгородській області

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував питання про те, чи може Курська операція ЗСУ отримати "друге дихання".

"Курська операція триває, але розвивається за іншим форматом", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт говорить про те, що коли ЗСУ починали Курську операцію, вона була покликана скувати сили ворога і сформувати буферну зону.

"Зараз, коли Трамп обійняв посаду президента США, умови склалися так, що тримати буферну зону в глибині територій Російської Федерації на кілька десятків кілометрів стало дуже складно. Тому було неминуче відведення наших військ із глибини ближче до кордону. Адже постраждали логістика, забезпечення передових підрозділів, які перебували на лінії зіткнення", - пояснив він.

Водночас військовий аналітик зазначає, що Курська операція не завершена - вона триває і змінює свій формат. Зараз ця операція спрямована на сковування противника, але не настільки масштабно, як це було кілька місяців тому.

"Ба більше, Курська операція може перетинатися з іншими сценаріями, адже, наприклад, щось відбувається на Білгородщині. Якщо ми подивимося на рельєфно-ландшафтні особливості того регіону, звідки походить постійна ретрансляція скиглення зет-військоманів, то там усе це дуже цікаво, тому що також виглядає як формування буферної зони. Якщо, звісно, вірити тому, що кажуть зет-військоводи, тому що офіційних повідомлень від Генштабу ЗСУ поки що немає", - вказав він.

Коваленко додав, що Курська операція не те що "отримує друге дихання", а продовжує свій розвиток в іншому форматі.

"А про цей формат, до речі, говорив Путін, коли наголошував на необхідності формування буферної зони на кордоні з Україною. Ось ми її і формуємо на кордоні України, але на території Російської Федерації", - резюмував він.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Коваленка:

Операція в Бєлгородській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що українські сили успішно просуваються в Бєлгородській області. Армія України атакує в районах Демидівки, Графівки і Прилісся.

Як писав Главред, раніше в ISW заявили, що ЗСУ атакували Бєлгородську область. Було опубліковано карти, які підтверджують просування ЗСУ в поле на південний захід від Демидівки (на північ від Прилісся).

Нагадаємо, голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, коментуючи заяви РФ про наступ на Бєлгородщину, заявив так: "Самі придумали, самі перемогли, так часто буває з росіянами".

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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