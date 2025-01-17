В адміністрації Байдена 'злили' секретну інформацію про допомогу Україні - NYT

Підтримка США має "реальний стратегічний вплив" на війну в Україні.

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У Байдена розсекретили інформацію про допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головне із матеріалу:

США виділили значні гроші для стимулювання виробництва БпЛА

США надіслали до України співробітників розвідки

Адміністрація Байдена розсекретила нові деталі про підтримку України у розробці безпілотних літальних апаратів.

Американські чиновники повідомили про значні інвестиції в українську індустрію безпілотників. Ці інвестиції допомогли Україні започаткувати та масштабувати виробництво БпЛА, які зараз мають великий вплив на перебіг війни. Ця підтримка весь час залишалася "в тіні", йдеться у виданні The New York Times.

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Згідно з повідомленням, Сполучені Штати допомагали Україні в розробці нового покоління безпілотних літальних апаратів. Також зазначено, що інновації в українській індустрії безпілотників вже визнано трансформаційними.

Відомо, що США виділили значні гроші для стимулювання виробництва БпЛА в Україні. Радник з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що ця підтримка має "реальний стратегічний вплив" на війну.

"Ми бачили, як БпЛА стають все більш центральним елементом боротьби в Україні і будуть центральним елементом усіх майбутніх боїв", - заявив Салліван.

Сполучені Штати виділили фінансування для підтримки українських виробників безпілотників та закупівлі необхідних запчастин. Крім того, за інформацією джерел, США надіслали до України співробітників розвідки для допомоги в розробці програми безпілотних систем.

Директор ЦРУ Вільям Бернс в інтерв'ю цього тижня заявив, що його відомство підтримувало програму безпілотників в Україні.

"Я думаю, що наша розвідувальна підтримка допомогла українцям захистити себе. Не тільки в обміні розвідданими, але й у підтримці деяких систем, які виявилися настільки ефективними", — заявив очільник ЦРУ.

Салліван зазначив, що зусилля з розробки безпілотників розпочалися після першого контрнаступу українських сил восени 2022 року і значно активізувалися під час підготовки до другого контрнаступу. Адміністрація Байдена допомагала як фінансово, так і через налагодження зв'язків між американськими технологічними компаніями та українськими виробниками безпілотників.

Що відомо про українські ракети / Інфографіка: Главред

"Минулої осені Пентагон виділив 800 мільйонів доларів на виробництво безпілотників в Україні, які були використані на закупівлю компонентів для безпілотників та фінансування виробників дронів. Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому у вересні президент Байден заявив, що ще 1,5 мільярда доларів буде спрямовано на українську індустрію безпілотників", - йдеться в повідомленні.

Американські офіційні особи заявили, що ці інвестиції зробили українські безпілотники більш ефективними і смертоносними. Вони підкреслили роль морських безпілотників, які знищили чверть Чорноморського флоту Росії, та дронів, які допомогли уповільнити просування російських військ на сході України.

"Салліван сказав, що прагнення розбудувати українську індустрію безпілотників дало "неоціненні уроки", які адміністрація Байдена почала інтегрувати у власну оборонну промисловість Америки", - зазначено в статті.

Військова допомога США - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що США оголосили про пакет допомоги на $500 млн для України. Допомога включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони, більше снарядів і більше ракет класу "повітря-земля", а також іншого обладнання для підтримки українських F-16.

Західні аналітики вважають, що перемога РФ обійдеться США набагато дорожче, ніж допомога Україні. Можлива перемога країни-агресора Росії в розв'язаній проти України війні потребуватиме різкого збільшення видатків Пентагону більш ніж на 800 мільярдів доларів до 2029 року.

Стало відомо, що США хочуть оголосити "фінальний" пакет військової допомоги Україні. Зазначається, що Вашингтон все ж не встигне витратити на допомогу Україні близько 4 млрд доларів, які залишилися в рамках схваленого Конгресом фінансування.

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