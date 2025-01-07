США хочуть оголосити 'фінальний' пакет військової допомоги Україні: відома дата

Україна має отримати зброю до моменту інавгурації Трампа.

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Військова допомога Україні від США / колаж: Главред, фото: defense.gov

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США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги

Це може відбутись вже 9 січня

Допомогу буде надано з наявних запасів США

США можуть оголосити про значний пакет військової допомоги Україні. Це, ймовірно, відбудеться в рамках візиту глави Пентагону Ллойда Остіна до Німеччини на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 січня. Про це пише Associated Press.

Видання з посиланням на двох високопоставлених чиновників США зазначає, що це буде "фінальний" пакет допомоги для України від адміністрації президента США Джо Байдена.

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Зазначається, що Вашингтон все ж не встигне витратити на допомогу Україні близько 4 млрд доларів, які залишилися в рамках схваленого Конгресом фінансування.

Водночас, співрозмовники AP уточнили, що у команди обраного президента США Дональда Трампа залишиться "більше ніж кілька мільярдів доларів", які вона зможе надати Україні в рамках військової допомоги, якщо вирішить це зробити.

Один з чиновників розповів, що чиновники адміністрації Байдена підтримують контакт із перехідною командою Трампа, щоб обговорити всі питання, які є важливими в контексті допомоги Україні.

Співрозмовники видання також додали, що пакет, про який буде оголошено в четвер, буде надано з наявних запасів США. Таким чином, Україна має отримати зброю до моменту інавгурації Трампа.

Рамштайн / Інфографіка: Главред

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 30 грудня президент США Джозеф Байден оголосив про виділення Україні $2,5 млрд у сфері безпеки для зміцнення оборони у зв'язку з триваючою військовою агресією РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що постачання військової допомоги від США в Україну збільшуються, що допомагає вирівняти ситуацію на фронті.

Крім того, повідомлялось, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа продовжить військову підтримку України. Водночас Вашингтон вимагатиме від Північноатлантичного альянсу підвищити витрати на оборону до 5% від ВВП кожної країни.

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Що відомо про The Associated Press? Associated Press (скор. AP) — одне з найбільших у світі інформаційне агентство США, всесвітня новинна мережа. Агенція заснована в травні 1846 р. за ініціативи видавця газети "Нью-Йорк сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) в різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними і національними інформагентствами, пише Вікіпедія.

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