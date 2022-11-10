Уже чекають на ЗСУ: у Росії почали перевіряти бомбосховища та оповіщення про повітряну тривогу

В Росії таємно перевіряють бомбосховища / УНІАН

У Росії почали без розголосу перевіряти усі бомбосховища та оповіщення про повітряну тривогу, оскільки побоюються, що війна може перекинутися на їхню територію.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела, перевірка бомбосховищ є частиною плану влади забезпечити готовність відповідної інфраструктури на випадок розширення зони бойових дій.

"Кампанія не була офіційно оголошена і не обумовлена ​​якимись конкретними погрозами чи планами використання інфраструктури цивільної оборони", - йдеться в повідомленні.

Видання вказує, що відновлення бомбосховищ є ще одним прикладом того, як вторгнення Росії до України, яке триває вже дев’ятий місяць, викликає ширшу мілітаризацію російського суспільства.

Крім того, підкреслюється, що бомбосховища перевіряють не лише у прикордонних з Україною регіонах РФ, а по всій території країни-агресора.

Нагадаємо, нещодавно військовий експерт Юрій Федоров заявив, що Збройні сили України можуть використати безпілотник українського виробництва для ударів по Москві. Також ЗСУ можуть атакувати територію Криму, оскільки на окуповані території не поширюються обмеження на використання озброєння від західних партнерів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що НАТО має унеможливити застосування РФ ядерної зброї. На його думку, необхідно відповісти на ядерний шантаж РФ превентивним ударом.

"Превентивні удари, щоб вони (кремлівська верхівка, - ред.) знали, що їх очікує, якщо вони застосують ядерну зброю. Не навпаки - чекати ядерних ударів Росії, щоб потім сказати: "Ах, ти так, тоді отримай ось це", - сказав український гарант.

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