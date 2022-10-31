В України теж є дрони-камікадзе: експерт розповів, чи можуть ЗСУ вдарити по Москві

ЗСУ можуть використати безпілотник українського виробництва для ударів по Москві / 10-а горно-штурмова бригада

Сполучені Штати Америки поставляють Україні безпілотники, які схожі на іранські дрони-камікадзе. Тож ЗСУ можуть атакувати територію Криму, оскільки на окуповані території не поширюються обмеження на використання озброєння від західних партнерів. Крім того, захисники можуть використати безпілотник українського виробництва для ударів по Москві.

Таку думку висловив військовий експерт Юрій Федоров під час спілкування з російським опозиціонером та правозахисником Марком Фейгіном.

"В Україну з США поставляються безпілотники під назвою Switch Blade 600 - це безпілотник-камікадзе, приблизно такий же за призначенням, як і Shahed 136. Він просто падає разом з вибухівкою, не скидає боєприпасів, а разом з вибухівкою пікірує на ціль та її знищує", - зазначив експерт.

Крім того, за його словами, Україна також має власні технології з виготовлення безпілотників.

"Найскладніша штука в безпілотнику - це система наведення. У Харкові є дуже хороший центр розробки систем наведення, який практично забезпечував всі радянські ракети. Там збереглася технології, зберігся інтелектуальний потенціал, тобто люди, які вміють все це робити, всім цим займатися. Таким чином, 40-50 кілограм вибухівки можуть бути доставлені на досить велику відстань. Безпілотник, навіть примітивний Shahed 136, в тактико-технічних даних якого вказано від 1000 до 1500 кілометрів, може долетіти до Москви", - пояснив Федоров.

Військовий експерт додав, що навіть любитель може завантажити карту з цілями в безпілотник, тому можливо все.

Ракетний терор РФ

Вранці 31 жовтня у Києві пролунали потужні вибухи. Над містом піднявся дим. До цього по всій Україні, крім Криму, була оголошена масштабна повітряна тривога.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки в Києві був пошкоджений енергооб'єкт, що живить близько 350 тисяч квартир у столиці України. Частину столиці було знеструмлено, у деяких районах зникло водопостачання.

У зв'язку з масованими обстрілами російськими окупантами цивільних об'єктів критичної інфраструктури в Україні запровадили екстрені відключення електроенергії.

Прем'єрміністр України Денис Шмигаль заявив, що РФ пошкодила 18 об'єктів у 10 областях України. Більшість об'єктів були критичними.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, українська ППО упродовж ранку 31 жовтня збила 44 з півсотні запущених окупантами ракет Х-101 / Х-555 загальною вартістю близько 650 млн доларів.

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