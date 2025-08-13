Меган Маркл і принц Гаррі зважилися на відчайдушний крок

Меган Маркл і принц Гаррі здивували своїм рішенням.

Принц Гаррі, Меган Маркл / колаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

Меган Маркл зважилася на несподіваний крок. Вона випустила трейлер другого сезону серіалу "З любов'ю, Меган" лише за день після того, як стало відомо про те, що герцогиня та її чоловік, принц Гаррі, уклали набагато вигіднішу угоду з Netflix.

Початковий контракт королівської пари на 100 мільйонів доларів зі стримінговим сервісом було розірвано в липні, але Сассекські продовжили його, уклавши додаткову угоду, яка, за словами інсайдера, виявилася "не надто великою".

"Це не ризик для Netflix, але врятує їхню репутацію", - додало джерело, яке цитує Page Six.

Однак Маркл, схоже, не була стурбована фінансовими втратами. У вівторок вона з радістю опублікувала в Instagram свій новий трейлер, написавши:

"Найкращі моменти створені, щоб ними ділитися. З любов'ю, Меган повертається 26 серпня на Netflix" - написала вона.

Інсайдери назвали крок відчайдушним, оскільки перший сезон серіалу зібрав не найкращі рейтинги.

Про персону: Меган Маркл Хто така Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

