'Цифровий концтабір' запущено: в Росії почали блокувати Telegram і WhatsApp

У Росії почали блокувати дзвінки в Telegram і WhatsApp, що в ЦПД при РНБОУ розцінюють як черговий крок Кремля до цифрової ізоляції населення.

https://glavred.net/techno/cifrovoy-konclager-zapushchen-v-rossii-nachali-blokirovat-telegram-i-whatsapp-10689515.html Посилання скопійоване

В Росії почали блокувати Telegram і WhatsApp / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.m.wikipedia.org

Про що йдеться у матеріалі:

В Росії почали обмежувати роботу месенджерів Telegram і WhatsApp

Кремль перетворю Росію на "цифровий концтабір"

Російська влада почала блокувати певні функції додатків Telegram і WhatsApp в межах своєї території. Так, громадяни РФ більше не зможуть здійснювати дзвінки через вказані месенджери нібито через "боротьбу з тероризмом та злочинністю". Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на "Роскомнадзор".

Роскомнадзор, посилаючись нібито на дані правоохоронців та "численні скарги громадян", заявив, що іноземні месенджери Telegram і WhatsApp стали, на думку котролюючого органу, основними каналами для шахрайства, вимагання коштів. В РФ також звинуватили дані месенджери в нібито залученні росіян до диверсійної та терористичної діяльності.

відео дня

"Інформуємо, що для протидії злочинцям відповідно до матеріалів правоохоронних органів вживаються заходи щодо часткового обмеження дзвінків у даних іноземних месенджерах. Жодних інших обмежень їх функціоналу не вводиться", - йдеться у повідомленні.

Месенджер Telegram / Інфографіка Главред

У відомстві додали, що обмеження функціоналу месенджерів відбувається поступово. З 2024 року діє система "Антифрод", яка блокує дзвінки з підміною номера у звичайних телефонних мережах російських операторів. Через це більшість таких дзвінків перемістилася в іноземні месенджери, які, за твердженням Роскомнадзору, відмовляються гарантувати безпеку користувачів і суспільства.

Для чого блокують Telegram та WhatsApp в Росії

За інформацією Центру протидії дезінформації при РНБО України, у Росії почали тестувати можливість блокування дзвінків у месенджерах Telegram та WhatsApp.

Зазначається, що ці випробування є частиною масштабнішої стратегії обмеження комунікацій, адже упродовж останніх місяців у багатьох регіонах РФ регулярно відключають мобільний інтернет, а Мінцифри Росії готує законодавчу основу для централізованого масового блокування мобільного зв’язку.

Таким чином Кремль відпрацьовує різні сценарії швидкої ізоляції населення — від вибіркової цензури окремих сервісів до повного припинення доступу до зовнішніх джерел інформації.

"Москва системно закручує гайки в інформаційному просторі, перетворюючи росію на "цифровий концтабір". У такій моделі будь-які незалежні джерела інформації поступово витісняються, а на їхнє місце приходить лише державна пропаганда та жорсткий контроль", - йдеться у повідомленні ЦПД.

Блокування Інтернету в Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Ростовській області РФ запровадили постійні обмеження доступу до Інтернету, які місцева влада пояснює нібито необхідністю захисту від українських дронів. Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Ще 8 серпня 2024 року жителі регіону почали масово скаржитися на повне припинення роботи YouTube. За даними сервісу Vigo, на початку вересня швидкість завантаження платформи в Росії впала до рекордно низького рівня, а 23 грудня 2024 року відеосервіс був повністю заблокований.

До цього повідомлялось, що за інформацією Bloomberg, Кремль планує ліквідувати доступ до однієї з останніх американських соцмереж у країні — YouTube, що належить компанії Alphabet Inc.

Інші новини:

Про джерело: Центр протидії дезінформації Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред