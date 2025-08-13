Утримувати ситуацію непросто: у ЗСУ розкрили загрозу оточення Покровська

Бої в районі Покровська не припиняються, розповів Віктор Трегубов.

ЗСУ дають відсіч ворогу / Колаж: Главред, фото: 92 ОШБр, СВ ЗС України

Головне:

Російські війська намагаються взяти місто в оточення

Бої в районі Покровська не припиняються

У районі Покровська в Донецькій області тривають запеклі бої - російські війська намагаються взяти місто в оточення з кількох напрямків.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі інформаційного телемарафону, передає "Укрінформ".

"Бої в районі Покровська не припиняються. Противник намагається обійти місто з двох напрямків: з півночі та південного сходу, а також одночасно з півдня та південного заходу", - повідомив він.

За словами Трегубова, українські сили оборони зосереджені на тому, щоб відбити наступ і завдати противнику якомога більше втрат.

"Хоча з чисельною перевагою, яку ворог там має, це дійсно непросто",- додав він.

Ситуація під Покровськом: аналіз аналітика

Російські окупаційні сили змушені коригувати свою тактику на Донеччині через високий рівень активності безпілотників на передовій. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, через загрозу з боку дронів противник тепер діє невеликими штурмовими групами і намагається не використовувати бронетехніку, мотоцикли або інші види транспорту, оскільки це стало вкрай небезпечним.

