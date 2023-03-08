Зимовий наступ окупантів обернувся для РФ провалом - Гіркін

Колишній ватажок терористів "ДНР" порадив військовому керівництву РФ вчити правильну назву міста Бахмут.

Зимовий наступ РФ виявиться невдачею / Колаж фото Міноборони РФ, скріншот з відео

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін підтвердив, що російські окупанти не зможуть захопити Бахмут. Він порадив військовому керівництву РФ вчити правильну назву міста. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Гіркін прокоментував заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу та глави ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина про нібито "взяття половини Артемівська". Він розкритикував "полководницькі таланти" Шойгу та Пригожина.

"До 8 березня Пригожин і Шойгу радісно повідомляють населенню РФ про те, що вдалося взяти пів Артемівська. В обох неросійських новіопів, природно, язик не повертається вимовити споконвічну назву міста – Бахмут ... Результати більш ніж 2-місячної жорстокої м'ясорубки у вигляді взяття половини міських кварталів невеликого міста – свідчать про що завгодно, але тільки не про полководчі таланти обох зазначених персонажів", – додав Гіркін.

відео дня

Він переконаний, що бої за Соледар провалили "зимовий наступ РФ" та поставили хрест на продовженні наступальних дій окупантів.

"Висловлюю впевненість у тому, що після остаточного взяття міста наступ "зійде нанівець" перед черговими укріпрайонами супротивника, зведеними за той час, поки штурмували Бахмут та Соледар. Змушений констатувати, що зимовий наступ ЗС РФ обмежився лобовими ударами по сильно укріплених позиціях ЗСУ і, загалом, завершився невдачею (яку ніяк не компенсують незначні тактичні успіхи наших військ та великі втрати противника)", – додав Гіркін.

Бої в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

Інші новини: