Окупанти стратили бійця ЗСУ за "Слава Україні": у США відреагували на звірства Росії

Росія "нехтує основними правилами війни, елементарною людяністю, елементарною порядністю", вважає Нед Прайс.

Нед Прайс, розстріляний боєць ЗСУ / скріншот YouTube

Представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що відомству відомо про відео з розстрілом військовополоненого українця російськими військовими.

"Жахливі кадри страти беззбройного українця після того, як він виголосив просте вітання "Слава Україні", просто вражають своїм варварством. Ми вважаємо, що Росії має бути соромно", - заявив представник Держдепу, пише CNN.

Він додав, що зняте звірство російських військ свідчить про те, як Росія "нехтує основними правилами війни, елементарною людяністю, елементарною порядністю".

відео дня

"На жаль, це, напевно, не останній випадок, який фіксують наші українські партнери щодо потенційних військових злочинів, яких зараз налічується десятки тисяч", - зазначив Прайс.

Вбивство українського військового за " Слава Україні!"

6 березня в соцмережах почало поширюватися відео, на якому видно чоловіка, який вимовляє: "Слава Україні", після чого чути звук автоматної черги. І він падає.

"За кожен такий військовий злочин буде Розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї", — написав у мережі глава офісу президента України Андрій Єрмак.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд провести власне розслідування обставин вбивства військовополоненого на відео.

Уповноважений з прав людини України Дмитро Лубінець повідомив, що відправив запис вбивства міжнародним партнерам і своїм колегам-омбудсменам з різних країн світу як доказ чергового військового злочину Росії.

Головне слідче управління СБУ відкрило розслідування за фактом можливого розстрілу беззбройного військовополоненого. Кримінальне провадження ведеться за частиною 2 статті 438 КК ("порушення законів і звичаїв війни").

Журналістка "Суспільне" та BBC News Софія Кочмар-Тимошенко повідомила, що знайшла сестру військового, якого розстрілюють на відео.

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