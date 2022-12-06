"Знищення військового потенціалу": Шойгу видав маячню щодо ракетних ударів по Україні

Керівник Міноборони країни-агресора, Сергій Шойгу, видав досить маячне пояснення мети ракетного терору РФ.

Шойгу видав маячню щодо ракетних ударів по Україні / Колаж фото УНІАН і Міноборони РФ

Керівник Міністерства оборони, країни-агресора, Росії, Сергій Шойгу заявив − Кремль завдає масових ракетних ударів по Україні нібито для "знищення" військового потенціалу нашої країни. Про це пишуть кремлівські пропагандистські ЗМІ.

"Російські збройні сили завдають масованих ударів високоточною зброєю великої дальності по системі військового управління, підприємствам оборонно-промислового комплексу, а також пов'язаним з ними об'єктам для знищення військового потенціалу України", — сказав Шойгу.

Нагадаємо, раніше, у понеділок, 5 грудня, російські окупанти організували вже восьму за рахунком (з початку моменту свого повномасштабного військового вторгнення в Україну) масовану ракетну атаку по Україні.

Загалом Росія випустила по Україні понад 70 ракет, понад 60 з яких збила Українська ППО. Як повідомляли українські чиновники, в кінцевому підсумку агресори організували потрапляння в об'єкти енергетичної інфраструктури в Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Як пізніше говорив секретар РНБО Олексій Данилов, від ракетної атаки росіян найбільше постраждала Одеса.

Пізніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат попереджав - РФ може нанести повторний ракетний удар територією України у вівторок, 6 грудня.

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