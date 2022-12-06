РФ може знову вдарити ракетами по Україні 6 грудня: у ЗСУ попередили про небезпеку

Російські загарбники уже традиційно б’ють по Україні у свята. Українців закликали бути готовими до нового удару.

Росія може знову вдарити ракетами 6 грудня/ Reuters, ДСНС України, Командування ЗСУ

Росія може нанести новий ракетний удар по Україні у вівторок, 6 грудня. У загарбників спостерігається тенденція бити ракетами у свята. Крім цього, вони вже не раз діяли за схемою, коли наступного дня після масованої ракетної атаки здійснювали ще одну.

Про це попередив представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, українці повинні постійно пам’ятати про загрозу.

"Можуть повторити сьогодні (6 грудня – ред.). По-перше, свято (День Збройних сил України – ред.). По-друге, бачимо такі тенденції, що 10-11 жовтня, 17-18 жовтня завдавали ударів один день, на другий завдавали ударів дещо менше, але все-таки завдавали", – пояснив Ігнат.

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