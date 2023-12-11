Знищено підполковника РФ – заступника командира авіаполку: деталі удару БПЛА під Курськом

Олександр Галь був заступником командира 14 винищувального авіаційного полку з військово-політичної роботи.

https://glavred.net/world/unichtozhen-podpolkovnik-rf-zamkomandira-aviapolka-detali-udara-bpla-pod-kurskom-10523939.html Посилання скопійоване

Знищено підполковника РФ Олександра Галя / @KilledInUkraine

Стало відомо про нові втрати серед старших офіцерів армії країни-агресора РФ.

Про це йдеться в повідомленні ресурсу Russian Officers killed in Ukraine у сервісі мікроблогів X (колишній Twitter).

Підкреслюється, що ліквідовано підполковника Олександра Галя, який був заступником командира 14 винищувального авіаційного полку з військово-політичної роботи.

відео дня

Уточнюється, що офіцер країни-окупанта був знищений 24 вересня при атаці БПЛА на аеродром Курськ – Східний, Халіно.

"У РФ знищений успішно демобілізований", - сказано в повідомленні.

При цьому також публікуються фото Галя, знищеного в результаті удару БПЛА.

Удар по аеродрому Халіно

Раніше повідомлялося, що в результаті удару безпілотників по військовому аеродрому "Халіно" в Курській області знищено офіцерів авіаційного полку армії країни-агресора.

Відзначається, що безпілотниками була атакована база 14-го гвардійського винищувального авіаційного полку ім. Жданова.

В результаті ліквідовані або отримали поранення:

командир 14 авіаполку;

один з його заступників;

група офіцерів-авіаторів;

представник військової контррозвідки ФСБ;

працівники аеродрому.

Аеродром Халіно

Розташований за 7 км на схід від центру міста. Є аеродромом спільного базування (використовується як цивільною, так і військовою авіацією).

Раніше аеропорт атакований безпілотниками, були пошкоджені кілька літаків і елементи ППО.

На озброєнні 14-го гвардійського винищувального авіаційного полку ім. Жданова стоять літаки Су-30СМ.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили комбата РФ - орденоносного полковника з батальйону "Терек". Знищений окупант Володимир Попов ("Кедр") був нагороджений орденами і медалями країни-агресора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили підполковника окупантів – комбата морпіхів РФ. Підполковник Олександр Горін командував 382-м окремим батальйоном морської піхоти.

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.