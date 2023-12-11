Знищено підполковника РФ – заступника командира авіаполку: деталі удару БПЛА під Курськом

Стало відомо про нові втрати серед старших офіцерів армії країни-агресора РФ.
Про це йдеться в повідомленні ресурсу Russian Officers killed in Ukraine у сервісі мікроблогів X (колишній Twitter).
Підкреслюється, що ліквідовано підполковника Олександра Галя, який був заступником командира 14 винищувального авіаційного полку з військово-політичної роботи.
Уточнюється, що офіцер країни-окупанта був знищений 24 вересня при атаці БПЛА на аеродром Курськ – Східний, Халіно.
"У РФ знищений успішно демобілізований", - сказано в повідомленні.
При цьому також публікуються фото Галя, знищеного в результаті удару БПЛА.
Удар по аеродрому Халіно
Раніше повідомлялося, що в результаті удару безпілотників по військовому аеродрому "Халіно" в Курській області знищено офіцерів авіаційного полку армії країни-агресора.
Відзначається, що безпілотниками була атакована база 14-го гвардійського винищувального авіаційного полку ім. Жданова.
В результаті ліквідовані або отримали поранення:
- командир 14 авіаполку;
- один з його заступників;
- група офіцерів-авіаторів;
- представник військової контррозвідки ФСБ;
- працівники аеродрому.
Аеродром Халіно
Розташований за 7 км на схід від центру міста. Є аеродромом спільного базування (використовується як цивільною, так і військовою авіацією).
Раніше аеропорт атакований безпілотниками, були пошкоджені кілька літаків і елементи ППО.
На озброєнні 14-го гвардійського винищувального авіаційного полку ім. Жданова стоять літаки Су-30СМ.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили комбата РФ - орденоносного полковника з батальйону "Терек". Знищений окупант Володимир Попов ("Кедр") був нагороджений орденами і медалями країни-агресора.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили підполковника окупантів – комбата морпіхів РФ. Підполковник Олександр Горін командував 382-м окремим батальйоном морської піхоти.
Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.
Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.
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