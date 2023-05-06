"Зміцнити росіян у складі ЗСУ і рух опору в РФ": Пономарьов назвав шляхи повалення режиму Путіна

Потрібно зміцнити тиловий кулак опозиційних росіян, які борються проти режиму Путіна, зокрема й у складі Збройних сил України, каже ексдепутат Держдуми РФ.

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Кулак російських опозиціонерів має зміцнитися до ослаблення режиму в РФ, вважає Пономарьов/ сайт Кремля, Главред

Понад 70 представників російської опозиції, які після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну покинули країну-агресорку, цього тижня підписали спільну декларацію, у якій називають війну злочинною, закликають ліквідувати режим російського диктатора Володимира Путіна та звільнити політв'язнів і військовополонених. Один із підписантів, російський опозиційний політик, ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов називає появу цього документа великим досягненням, але зазначає, що втілювати у життя прописані там цілі кожен з опозиціонерів може по-своєму.

Пономарьов зазначає, що найближчим часом не варто очікувати великої ефективності з боку російських опозиціонерів, але підписання декларації уже є рухом вперед. Про це він сказав в інтерв’ю Главреду.

"Вони (російські опозиціонери – ред.), мені здається, не демонстрували високого рівня ефективності до цього, і відразу це явно не зміниться. Тобто те, що домовилися хоча б не лаятися один з одним – це вже велике досягнення", – зазначив ексдепутат Держдуми.

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Пономарьов описав, що особисто він планує робити для завершення війни в Україні та повалення режиму Путіна в РФ.

"Я готовий відповідати за себе, і маю намір і далі зміцнювати тиловий кулак росіян, які воюють у складі ЗСУ, і той рух опору, який існує всередині Росії. Думаю, що потрібно робити все можливе, щоб воно росло в числі, умінні, оснащенні і, відповідно, до моменту, коли режим остаточно почне хитатися, перетворилося в дієздатну силу", – зазначив він.

Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

За його словами, інші опозиціонери можуть іти іншим шляхом спротиву – проводити конференції, їздити в Європарламент, писати статті тощо.

"Що робитимуть інші опозиціонери – я не знаю. Хтось, можливо, буде проводити конференції, хтось буде їздити в Європарламент, хтось – писати статті. Людей, які в змозі битися, там не дуже багато. На даний момент хто що може робити, нехай це і робить. Аби він боровся з владою, а не один з одним", – підсумував Пономарьов.

Дивіться відео, що ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів про підписану у Берліні декларацію між російськими опозиціонерами:

Війна в Україні

Раніше російський опозиціонер Ілля Пономарьов зазначав, що після закінчення війни країна-агресор РФ повинна буде виплатити Україні репарації за руйнування, заподіяні в ході вторгнення. Він зазначив, що до такого розуміння прийшли учасники форуму російських демократичних сил, що відбувся нещодавно в Берліні.

Нагадаємо, підрозділи Повітряних сил Збройних сил України вперше зуміли знищити гіперзвукову ракету російських окупантів Х-47 "Кинджал". Це сталося під час нічної атаки 4 травня. Російську гіперзвукову ракету Кинджал вдалося збити завдяки американським комплексам ППО Patriot.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про велику помилку Києва в минулому. Він зазначив, що Україна в минулому в обмін на газ з Росії віддавала Москві зенітно-ракетні комплекси, ракети та інше озброєння. Київ зробив шалену помилку, а країна-окупант застосовує, в тому числі, і передані їй колись кошти у війні проти української держави. Тепер потрібно виправляти ситуацію.

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