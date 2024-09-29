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"Україна ніколи не переможе Росію": кандидат у канцлери ФРН видав дивну заяву

Яна Ставська
29 вересня 2024, 15:36
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На думку Мерца, підтримка Німеччиною України не передбачає військового розгрому Росії.
фридрих мерц
Мерц був відомий своєю антикремлівською позицією / Колаж Главреда. Фото: BILD

Можливий наступник Олафа Шольца, лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ціль підтримки ФРН України — не її військова перемога.

В інтервʼю BILD Мерц не став заперечувати допомогу Києву, однак мета такої підтримки, на його думку, відрізняється від загальноприйнятого уявлення.

"Я дотримувався думки, і канцлер висловив це у своїй урядовій заяві через три дні після вторгнення, що ми зараз допомагаємо Україні… Щоби виграти цю війну — він такого не казав — але і не програти її", — сказав Мерц.

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Далі Мерц стверджував, що Україна, мовляв, ніколи не переможе Росію, а країну-агресорку треба просто переконати, що продовження війни є "безнадійним". Однак навіть до цього іще далеко, переконаний Мерц.

"Україна ніколи не зможе перемогти Росію, це ніколи не було ціллю. Але для мене перемога означає: вона має відновити свій суверенітет. І Росія повинна припинити нападати на цю країну. Ми повинні зробити все, щоб Росія вважала продовження війни з застосування військової сили безнадійним. І ми доволі далеко до цього", — відповів політик.

Хто такий Фрідріх Мерц?

Фрідріх Мерц - німецький політик, голова партії Християнсько-демократичний союз.

Критикував будівництво "Північного потоку-2": "Чим більше конфлікт загострюється, тим більше питання набуває уваги: чи дійсно правильно, що ми будуємо цей трубопровід? Путіну потрібно знати, що ми будемо принаймні думати над цією темою, якщо він продовжить це робити".

3 травня 2022 року відвідав Київ і зруйновані під час російського вторгнення населені пункти Київщини, зокрема, Ірпінь.

Війна в Україні - підтримка Німеччини

Німеччина підтримує Україну боєприпасами і технікою з перших місяців повномасштабного вторгнення, згодом розширивши допомогу на передачу танків та установок ППО.

А проте нещодавно у ЗМІ поширилися чутки про нібито "заморозку" Берліном нових пакетів військової допомоги ЗСУ. Причиною цього є заходи жорсткої економії з боку німецької канцелярії та міністерства фінансів.

Водночас Шольц все ще опирається передачі Україні далекобійних ракет Taurus.

Тим не менше, як зауважує у своєму блозі на Главреді експерт Юрій Богданов, німці є другим за величиною національним донором допомоги Україні після США, і вони є центральними гравцями як в ЄС, так і в НАТО.

Канцлер Олаф Шольц сильно відстає в національних опитуваннях і, схоже, зазнає поразки на федеральних виборах наступного вересня. Згідно зі свіжими опитуваннями, близько 70% респондентів не задоволені його роботою.

Найбільш палкі прихильники України стурбовані тим, що Шольц може спробувати відродити свою політичну долю, запустивши передвиборчу мирну ініціативу з Росією. Минулого тижня Берліном поширювалися чутки, що контактна група, що складається з членів його партії, перебувала в Москві для таємних переговорів.
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