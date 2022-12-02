Україну потрібно підтримати, якщо вона може повернути Крим військовим шляхом - Хойсген

Росія відмовилася від зусиль щодо миру, потрібно підтримувати плани України - Хойсген / Колаж 93-тя ОМБр Холодний Яр, скріншот Youtube-канал DW

Окупований Росією Крим належить Україні, яка має повне право повернути свою територію. Рішення повинен приймати Київ. І якщо Україна зупинить свій вибір на військовому шляху звільнення півострова, її треба підтримати. Про це заявив глава Мюнхенської з безпеки Крістоф Хойсген.

В інтерв'ю DW він розповів про те, що Крим належить Україні і вона має абсолютне право відвоювати свою територію. Рішення - за Києвом.

За словами дипломата, Німеччина допомагала врегулюванню російсько-українського військового конфлікту на Донбасі, однак це не призвело до результату.

"Крим, безумовно, є частиною України, і Україна має повне право відвоювати і повернути свою територію. Тому рішення в даному випадку повинна приймати Україна. Німеччина дуже старалася вирішити проблеми, які виникли у нас з Росією під час її першого вторгнення (в Україну) в 2014 і 2015 роках, дипломатичним шляхом. Ми намагалися за допомогою Мінських угод прийти до дипломатичного рішення", - зазначив Хойсген.

Також він додав, що Росія відмовилася від зусиль по миру, діє агресивно і несе відповідальність за загибель десятків тисяч людей. В таких умовах потрібно надавати підтримку Україні і підтримати її рішення повернути Крим військовим шляхом.

"Тепер Росія відсунула всі ці зусилля на другий план - Росія поводиться дуже агресивно, Росія несе відповідальність за загибель десятків тисяч людей. Подивіться тільки на Маріуполь, на те, як вони його зруйнували! Вони зруйнували його так само, як Грозний. Тому ми повинні надавати всебічну підтримку українцям, і якщо Україна може повернути Крим, її необхідно підтримати", - підкреслив Крістоф Хойсген.

Повернення Криму в Україну

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше натякнув, що Крим може бути звільнений за півроку.

Зокрема, через 6 місяців Подоляк має намір включитися в ефір з Ялти. На думку чиновника, півостров повинен повернутися до складу України військовим шляхом.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також вважає можливим звільнення Кримського півострова через півроку. Як стверджує Арестович, російським окупантам складно буде утримати територію.

Український військовослужбовець Юрій Касьянов вважає, що Крим може повернутися в Україну після наступу ЗСУ на позиції ворога на окупованому півострові або в результаті дипломатичного діалогу між Києвом і новою російською владою. Якщо логістика окупантів буде зруйнована, вони можуть добровільно залишити Крим.

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