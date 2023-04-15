"Українські заручники" і згорілий літак: що відбувається в Судані після спроби перевороту

Членів українського авіаційного екіпажу, що знаходяться в аеропорту, вдалося вивезти, розповіли в МЗС.

https://glavred.net/world/ukrainskie-zalozhniki-i-sgorevshiy-samolet-chto-proishodit-v-sudane-posle-popytki-perevorota-10463716.html Посилання скопійоване

У Судані сталася спроба держперевороту / Скріншот Facebook/Rasd Sudan Network

У Міністерстві закордонних справ прокоментували інформацію про те, що в Судані в ході спроби державного перевороту українські громадяни нібито опинилися в заручниках.

Поширена в ЗМІ інформація про нібито захоплення українських заручників в столиці Судану м. Хартум не підтверджується, членів українського авіаційного екіпажу вдалося вивезти з аеропорту, повідомив Інтерфакс-Україна речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Інформація про захоплення українських заручників не підтверджується. Під час загострення ситуації в міжнародному аеропорту Хартума перебували члени українського авіаційного екіпажу. Цю групу людей вдалося вивезти. В даний час вони знаходяться в безпечному місці. Про них піклується український почесний консул у Судані", — розповів представник МЗС.

відео дня

Він підкреслив, що МЗС і посольство України в Єгипті тримають питання безпеки українських громадян в Судані на особливому контролі.

Що відомо про згорілий літак авіакомпанії SkyUp

Разом з тим українська авіакомпанія SkyUp повідомила про спрацювання аварійного радіобуя на одному з двох літаків, що знаходяться в аеропорту столиці Судану Хартума. Встановити стан літака і можливі пошкодження на даний момент неможливо, повідомляє прес-служба авіакомпанії.

У той же час повідомляється, що всі співробітники компанії, що знаходяться в Судані, в безпеці.

"36 співробітників, що знаходяться в країні, знаходяться у відносно безпечному місці, з ними є зв'язок", — вказується в повідомленні.

У Судані згорів літак SkyUp / скріншот

Спроба державного перевороту в Судані

Як повідомлялося, в Хартумі виник конфлікт між службовцями регулярної армії Судану і Силами швидкого реагування. Звуки стрілянини і вибухи чути в суботу в столиці Судану Хартумі, передають арабські ЗМІ.

За їхніми даними, протистояння виникло між регулярною армією Судану і Силами швидкого реагування, командування яких звинуватило військовослужбовців у захопленні їх бази в одному з передмість на півдні Хартума.

Крім того, надходить інформація про те, що службовці Сил швидкого реагування знаходяться на території Міжнародного аеропорту в Хартумі, який, згідно з даними ЗМІ, призупинив роботу.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Судану у зв'язку із загостренням ситуації з безпекою, а тим, хто там перебуває - уникати відвідування районів біля аеропортів, військових баз і урядового кварталу, залишатися в місцях свого проживання.

Більше новин: