Україні під силу відновити державні кордони 1991 року - Держдеп США

В України є право на повернення зокрема окупованого країною-агресором півострова Крим.

https://glavred.net/world/ukraine-po-silam-vosstanovit-gosudarstvennye-granicy-1991-goda-gosdep-ssha-10473154.html Посилання скопійоване

Метью Міллер заявив, що США підтримують Україну в захисті її суверенітету і територіальної цілісності / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

В України є всі можливості для того, щоб звільнити тимчасово окуповані Росією території та відновити кржони 1991 року. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

За його словами, Україна має право на повернення зокрема і окупованого країною-агресором півострова Крим.

"Ми підтримуємо Україну в захисті її суверенітету і територіальної цілісності", - сказав Міллер на брифінгу у відповідь на запитання, чи спрямована допомога США на відновлення Україною кордонів 1991 року.

відео дня

Тим часом США готують новий пакет допомоги Україні на суму до 300 мільйонів доларів. Як пише Reuters, оголосити про нього можуть вже в п'ятницю.

Інші джерела пишуть, що про виділення нового пакету допомоги повідомлять після вихідних, присвячених Дню поминання в США.

Очікується, що в пакеті буде більше керованих реактивних снарядів залпового вогню (GMLRS) для пускових установок HIMARS, а також боєприпаси для захисту України від Росії.

Необхідне озброєння, найімовірніше, передадуть із запасів армії США.

Як повідомляв Главред, раніше представник Держдепу Меттью Міллер заявив, що Сполучені Штати Америки не підтримують атаки по території країни-окупанта Росії. Втім, Україна має право сама вирішувати, як їй вести бойові дії та захищатися від агресора.

Повернення Криму в Україну

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше заявили, що ЗСУ в обов'язковому порядку звільнять окупований Крим.

Колишній командувач військами США в Європі Бен Годжес зазначив, що армія України може звільнити захоплений Крим вже до кінця серпня. За словами генерала у відставці, для цього Захід повинен дати українським військам далекобійну зброю.

Український військовий експерт Роман Світан вважає, що в армії України буде два сценарії звільнення Криму. Перший передбачає знищення російських військ на Кримському півострові з подальшим оперативним оточенням. Другий передбачає фронтальний захід ЗСУ на захоплений півострів. Перший сценарій більш пріоритетний, оскільки у другому випадку Крим може перетворитися на другий Донбас.

Дивіться відео Главред - Світан розповів про сценарії звільнення Криму:

Інші новини: