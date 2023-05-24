"РФ не зникне з карти": в Австрії назвали головну проблему після закінчення війни

Заходу, зокрема й Україні, доведеться продовжувати контактувати з Росією на різних міжнародних майданчиках.

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Заходу доведеться продовжувати говорити з Росією, вважає глава МЗС Австрії/ колаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Політичне керівництво країни-агресорки Росії повинне бути притягнуте до відповідальності за воєнні злочини проти України. Але Заходу доведеться продовжувати контактувати з РФ на різних міжнародних майданчиках, зокрема, у межах ОБСЄ та ООН.

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг в інтерв'ю Welt. Він наголосив, що Росія навіть після закінчення війни продовжуватиме становити загрозу.

За словами Шалленберга, Заходу доведеться і далі говорити з Росією, тому що країна-агресорка все одно відіграє велику роль у реалізації глобальних кліматичних та екологічних цілей. Крім цього Росія сидить за столом переговорів у багатьох міжнародних організаціях.

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Глава австрійського МЗС зазначив, що РФ не зникне з карти, і Заходу доведеться миритися з цим, але цивілізований світ повинен зробити все, щоб притягнути до РФ відповідальності за злочини проти України.

"Росія не зникне з карти. Росія – найбільший географічний сусід ЄС і найбільша ядерна держава на цій планеті. Москва сидить за столом переговорів у багатьох міжнародних організаціях і є, наприклад, важливим гравцем у реалізації глобальних кліматичних та екологічних цілей", – зазначив він.

Навіть здійснивши судове переслідування усіх винних у воєнних злочинах проти України, Заходу все одно доведеться говорити з Росією, каже Шалленберг.

"Ми повинні продемонструвати чітку перевагу у судовому переслідуванні воєнних злочинів Росії в Україні та у притягненні політичних лідерів до відповідальності за воєнні злочини. Але Захід має продовжувати говорити з Росією", – сказав глава МЗС Австрії.

Також він переконаний у тому, що РФ навіть після завершення війни в Україні все одно становитиме загрозу. Він зазначив, що Москва не дотримуватиметься підписаних у майбутньому документів, і тому Україні потрібні західні гарантії безпеки.

Війна в Україні

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначав, що українська армія володіє необхідним мінімальним арсеналом зброї, щоб розпочати контрнаступ. Однак для успішного витіснення окупантів з нашої території потрібно більше військового обладнання, зокрема, західні винищувачі.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що у повномасштабній війні в Україні вже настав переломний момент. ЗСУ наростили можливості, а стратегічні цілі російських окупантів скотилися до спроб захопити хоч який-небудь населений пункт.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин назвав Збройні сили України однією з найсильніших армій у світі. Мовляв, він бачив, як воюють американці, французи, сили ООН і африканські племена, і українська армія – одна з найкращих. Пригожин також заявив, що війська РФ "по-хамськи пройшлися чобітьми по території України в пошуках нацистів". Також він визнав, що цілі так званої "спецоперації" провалилися.

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