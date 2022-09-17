Авіація і артилерія ЗСУ "запалили" на півдні: армію РФ прорідили на десятки окупантів

Авіація і артилерія ЗСУ відпрацювали по позиціях окупантів / скріншот

ЗСУ продовжують знищувати противника на південних рубежах нашої країни. Тільки 16 вересня наша авіація завдала 15 ударів по розташуванню ворога, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань.

За минулу добу п'ятниці українські захисники знищили 33 людини особового складу агресора, 13 одиниць ворожої техніки, повідомило Оперативне Командування "Південь".

"Підтверджені втрати ворога встановлені на позначці: 33 рашиста, 2 танки, 152-мм гаубицю "Мста-Б", 120 мм мобільний міномет, 9 одиниць автобронетехніки. Решта - розвідується", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що авіація Повітряних сил України завдала 15 ударів по розташуванню ворога, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань, у тому числі по районах зосередження живої сили і техніки поблизу Старої Збур'ївки, пункту управління безпосередньо в Херсоні по станції радіоелектронної боротьби в Новій Каховці та по альтернативній понтонній переправі поблизу Садового.

Раніше повідомлялося, що українські воїни "денацифікували" 7 вересня заступника командира групи спецназу Головного розвідувального управління РФ Івана Кулагіна. У середу, 14 вересня, останки загарбника поховали в Московській області, звідки він родом.

Також повідомлялося, що в Луганську, захопленому російськими окупантами, прогримів вибух у будівлі "Генеральної прокуратури" терористичної "ЛНР". В результаті вибуху загинув "генпрокурор "" ЛНР " Сергій Горенко.

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