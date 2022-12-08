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"Почнеться активізація війни": військовий аналітик розповів, чого очікувати від ЗСУ взимку

8 грудня 2022, 11:20
Андрій Коваленко впевнений, що подальші наступальні дії почнуться тоді, коли земля досить промерзне.
ВСУ, війна, українські військові
Військовий аналітик розповів, чого чекати від ЗСУ взимку / 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

Контрнаступ ВСУ почнеться тоді, коли земля досить промерзне. Заморозки військових дій взимку очікувати не варто.

В інтерв'ю Главреду боєць тероборони, військовий аналітик Андрій Коваленко зазначив, що зараз йде важливий етап війни, в якому велику роль гратиме саме "війна дронів".

"Це - ключова історія. Оскільки дронів у нас постійно не вистачає (як цивільних, так і інших), все одно певні "сюрпризи" для ворога з нашого боку можливі. РФ активно працює дронами "Ланцет" по нашій техніці і бронетехніці, опорних пунктах і намагається знайти командні пункти, а щодо" шахідів" досвід ефективного знищення цілей успішно відпрацьований, тому вони вже не будуть такими ефективними, як були на початку осені", - розповів Коваленко.

За його словами, подальші наступальні дії почнуться тоді, коли земля досить промерзне.

"Саме тоді почнеться активізація війни, і ті, хто говорять про заморозку війни, помиляються. Заморожений буде, скоріше за все, тільки ворог. Особливо після того, як вони проваляться під Бахмутом", - підсумував боєць ЗСУ.

Як повідомляв Главред, 4 грудня представник Східного угруповання ЗСУ, полковник Сергій Череватий заявив, що ситуація на полі бою в Луганській області складна, але контрольована. Сили оборони України диктують ініціативу. У районі деяких населених пунктів війська Росії намагаються атакувати, після чого зазнають великих втрат і відступають. Знищується ворожа логістика.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що військові підрозділи загарбників Росії, які втекли з правого берега на Лівобережжі Херсонської області, розуміють, що поразка неминуча, а ЗСУ все одно звільнять лівий берег. Вони продовжують тероризувати українців і намагаються вербувати їх на співпрацю.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні ЗСУ Олександр Коваленко
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