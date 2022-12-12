glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ протягом зими вийдуть на кордони 1991 року: полковник назвав умову

12 грудня 2022, 19:04
Вже взимку українські військові зможуть звільнити українські населені пункти разом з Кримом і Донбасом.
Роман Світан, ЗСУ, війна в Україні
ЗСУ до кінця зими зможуть звільнити всю Україну / колаж фото з особистого архіву Романа Світана, 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

Українські військові, які майстерно захищають населені пункти від ворожих солдатів, вже цієї зими можуть потужно просунутися вперед і вийти на кордони 1991 року. Таким чином ЗСУ зможуть звільнити навіть Крим і окупований Донбас. Про це в чаті на Главреді розповів військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

Він зазначив, що є кілька умов, виконання яких стане запорукою масштабного контрнаступу.

"Зимова кампанія може бути більш швидкісною, ніж попередні, завдяки погодним умовам. Зокрема, промерзне грунт, зробляться прохідними практично будь-які болота і будь-які поверхні, які навіть в літню пору не могли бути використані для настання. Тому зимова операція може бути рази в два прискорена, в порівнянні з літньою", - сказав Світан.

Для такого просування українським військовим знадобиться зброя, яку передають Україні партнери. До того ж Укроборонпром вже запустив у виробництво боєприпаси 122 і 152 мм.

"Якщо наші заявки будуть задовольнятися, то ЗСУ протягом зими можуть вийти на кордони 1991 року, звільнити Крим і Донбас, закінчивши гарячу фазу військових операцій на кордоні з Росією", - зазначив полковник.

Експерт переконаний, що найоптимальнішим варіантом для контрнаступу є просування в Запорізькій області з виходом на узбережжя Азовського моря. Таким чином ЗСУ переріжуть сухопутний коридор окупантів з Кримом.

"Це може бути зроблено різними способами, з різних точок – і з Оріхова на Мелітополь, і з Гуляйполя на Бердянськ, і з Вугледара на Маріуполь", - говорить Світан.

У такому випадку кримсько-херсонське угруповання ворога опиниться в оточенні і через тиждень-два почне тікати до Криму через відсутність армійських запасів і боєприпасів.

"В результаті ми вийдемо або на Чонгар, або на Арбатську стрілку, або на Перекоп – в залежності від тієї диспозиції, яку будуть займати українські війська. Це одне з тих завдань, яке можна виконати навіть тими засобами, що є зараз", - сказав Світан.

Українські військові рухатимуться від Сватового у бік щастя під Луганськ. Експерт переконаний, що ЗСУ прорвуть лінію оборони Сватове – Кремінна вже найближчим часом - протягом тижня. За його даними, це може статися в районі Макіївки та Червонопопівки.

"Ми вже вийшли на трасу Сватове – Кремінна, далі перетнемо річку Червону, яка йде паралельно з півночі на південь, зі Сватове на Кремінну. Далі - оперативний простір аж до Старобільська, річки Айдар і щастя", - каже Світан.

Війна Росії проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частину територій буде повернено військовим шляхом, а частину – дипломатичним. Водночас Кулеба зауважив, що наразі надто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що війна в Україні закінчиться наступного року. За його словами, про це свідчить "математика війни" і чіткі аналізи розвідки. Подоляк наголосив, що у влади є дуже ефективна аналітична структура.

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула прогнозує, що війна Росії проти України завершиться в березні 2023 року. За його словами, поріг міцності РФ нижчий, ніж був у СРСР. Експерт підкреслив, що Росія зараз не така сильна, адже не має великих статків і втратила в Україні набагато більше військ, ніж СРСР в Афганістані.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії контрнаступ ЗСУ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:50

Дмитро Танкович. Лукашенко приїхав до Києва? Відеоблоги

19:50

"Не пийте алкоголь, дітки!": п'яна сестра Кейт Мосс зробила татуювання на обличчіВідео

19:45

"Це нонсенс": Жданов розповів, скільки російських генералів "відкобзонили" українські воїниВідео

19:40

День янгола за церковним календарем на грудень 2022: кого привітати з іменинами

19:40

РФ вистачить сили, щоб напакостити: Захід боїться передавати Україні техніку - експертВідео

Реклама
19:23

У нового кумира окупантів Суровікіна намічаються серйозні проблемиПогляд

19:10

У рік Кролика гроші потечуть рікою: всього 3 речі, які потрібно зробити за новорічним столом кожномуВідео

19:04

ЗСУ протягом зими вийдуть на кордони 1991 року: полковник назвав умовуВідео

18:36

Будуть "жести доброї волі": Світан розповів про масштабний відступ окупантівВідео

18:31

"Упродовж наступних тижнів будуть удари": генерал США зробив прогноз щодо звільнення КримуВідео

18:03

День апостола Андрія Первозванного - барвисті листівки та щирі вітання на 13 грудняФото

17:55

Військовий експерт назвав можливу дату нової ракетної атаки на УкраїнуВідео

17:45

Місячний календар на 2023: сприятливі і несприятливі дні року

17:41

Ключовою темою буде енергетика: Зеленський візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів G7 - CNNВідео

17:34

Прикмети на 13 грудня: які 5 речей не можна робити та що потрібно приготувати, щоб гроші залучитиВідео

17:06

Королева виставила свої пухкі коліна і заспівала на сільській дискотеціВідео

17:05

Загроза нових ракетних ударів: у розвідці розповіли, скільки РФ може "кошмарити" УкраїнуВідео

16:59

Приїхали вбивати українців: ЗСУ успішно "демілітаризували" окупантів-однокласниківВідео

16:45

Король Чарльз III і королева Камілла представили святкову листівку зі знаковим фото

16:36

РФ веде обстріли українськими ракетами: в Міноборони України пояснили ситуаціюВідео

Реклама
16:26

Заморозки не буде: війна закінчиться після деокупації України - ЗеленськийВідео

16:17

Залишилося на 5-7 пусків: експерт розповів, які ракети залишилися у РосіїВідео

16:05

Лопес і Аффлек розчулили фанатів романтичною прогулянкою по КаліфорніїВідео

15:59

РФ не буде сенсу бити крилатими ракетами по Україні: експерт назвав умовуВідео

15:49

Хвалитися більше нічим: Путін вперше за 10 років скасував свою щорічну пресконференціюВідео

15:34

Таролог спрогнозувала, що чекає Україну в 2023-му: чи стане видно кінець війни

15:32

Україну замете снігом і скує найсильніша ожеледь: синоптики дали новий прогнозВідео

15:30

Якщо Путін помре, війни не буде: Зеленський назвав умову завершення агресії РФВідео

15:27

Гороскоп на завтра 13 грудня 2022: Овнам – важливі рішення, а Терезам - відлюдництво

15:27

"Можуть виснажити українську ППО": експерт пояснив небезпеку застосування Росією дронівВідео

15:25

"Хоч би один аншлаг зібрала": Кіркоров напав на "путіністку" Шукшину

15:18

Три покоління Павліків: Віктор Павлік з сином відвідав рідну домівку і показав 82-річну маму

15:01

Автономне живлення в блекаут: в Україні запущена карта закладів з генераторамиВідео

14:53

Експерт пояснив, як удари по авіабазах ворогів допоможуть бійцям ЗСУ на фронті

14:44

З нагородою на той світ: ЗСУ ліквідували прапорщика-окупанта, нагородженого медаллю Суворова за війнуВідео

14:36

Король Чарльз III готує серйозний переполох для Меган Маркл та ГарріВідео

14:27

Новий законопроєкт про медіа не передбачає обов’язкової реєстрації для онлайн-ЗМІ - Кравчук

14:19

Офіційна заява ТОВ "Марвел Інтернешнл Тобакко групп" (Львівська тютюнова фабрика) актуально

14:18

Удар безпілотників по авіабазі в Рязані: знищено майора ВПС РосіїВідео

13:58

Закуска на Новий рік 2023, яка розлітається за 2 хвилини: найшвидший рецептВідео

Реклама
13:54

Перекидають техніку ближче до кордону з Україною: у Білорусі помітили активність військ РФВідео

13:47

"Ракети ще є": у ЗСУ попередили про загрозу нового масованого удару РФВідео

13:42

Заборонити не можна дозволити: чому собаки їдять траву

13:16

В Україні суттєвий дефіцит потужності, діють ліміти споживання електроенергії - УкренергоВідео

12:51

У Мелітополі підірвали базу зі співробітниками ФСБ: деталі потужного удару ЗСУВідео

12:50

Що подарувати мамі на Новий Рік-2023: 7 подарунків на рік Чорного Кролика, які вона оцінить

12:23

16 років потому: як зараз виглядає Олена Поліно зі Щасливих разом

12:22

Співачка Шер розповіла про трагедію у своїй родиніВідео

11:54

Тотальний блекаут в Україні - реальний сценарій, люди можуть переїхати в села - КулебаВідео

11:51

"РФ вже програла": у Зеленського пояснили, що чекає на Росію після фіаско у війніВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти