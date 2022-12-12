ЗСУ протягом зими вийдуть на кордони 1991 року: полковник назвав умову

Вже взимку українські військові зможуть звільнити українські населені пункти разом з Кримом і Донбасом.

ЗСУ до кінця зими зможуть звільнити всю Україну / колаж фото з особистого архіву Романа Світана, 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

Українські військові, які майстерно захищають населені пункти від ворожих солдатів, вже цієї зими можуть потужно просунутися вперед і вийти на кордони 1991 року. Таким чином ЗСУ зможуть звільнити навіть Крим і окупований Донбас. Про це в чаті на Главреді розповів військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

Він зазначив, що є кілька умов, виконання яких стане запорукою масштабного контрнаступу.

"Зимова кампанія може бути більш швидкісною, ніж попередні, завдяки погодним умовам. Зокрема, промерзне грунт, зробляться прохідними практично будь-які болота і будь-які поверхні, які навіть в літню пору не могли бути використані для настання. Тому зимова операція може бути рази в два прискорена, в порівнянні з літньою", - сказав Світан.

Для такого просування українським військовим знадобиться зброя, яку передають Україні партнери. До того ж Укроборонпром вже запустив у виробництво боєприпаси 122 і 152 мм.

"Якщо наші заявки будуть задовольнятися, то ЗСУ протягом зими можуть вийти на кордони 1991 року, звільнити Крим і Донбас, закінчивши гарячу фазу військових операцій на кордоні з Росією", - зазначив полковник.

Експерт переконаний, що найоптимальнішим варіантом для контрнаступу є просування в Запорізькій області з виходом на узбережжя Азовського моря. Таким чином ЗСУ переріжуть сухопутний коридор окупантів з Кримом.

"Це може бути зроблено різними способами, з різних точок – і з Оріхова на Мелітополь, і з Гуляйполя на Бердянськ, і з Вугледара на Маріуполь", - говорить Світан.

У такому випадку кримсько-херсонське угруповання ворога опиниться в оточенні і через тиждень-два почне тікати до Криму через відсутність армійських запасів і боєприпасів.

"В результаті ми вийдемо або на Чонгар, або на Арбатську стрілку, або на Перекоп – в залежності від тієї диспозиції, яку будуть займати українські війська. Це одне з тих завдань, яке можна виконати навіть тими засобами, що є зараз", - сказав Світан.

Українські військові рухатимуться від Сватового у бік щастя під Луганськ. Експерт переконаний, що ЗСУ прорвуть лінію оборони Сватове – Кремінна вже найближчим часом - протягом тижня. За його даними, це може статися в районі Макіївки та Червонопопівки.

"Ми вже вийшли на трасу Сватове – Кремінна, далі перетнемо річку Червону, яка йде паралельно з півночі на південь, зі Сватове на Кремінну. Далі - оперативний простір аж до Старобільська, річки Айдар і щастя", - каже Світан.

Війна Росії проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частину територій буде повернено військовим шляхом, а частину – дипломатичним. Водночас Кулеба зауважив, що наразі надто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що війна в Україні закінчиться наступного року. За його словами, про це свідчить "математика війни" і чіткі аналізи розвідки. Подоляк наголосив, що у влади є дуже ефективна аналітична структура.

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула прогнозує, що війна Росії проти України завершиться в березні 2023 року. За його словами, поріг міцності РФ нижчий, ніж був у СРСР. Експерт підкреслив, що Росія зараз не така сильна, адже не має великих статків і втратила в Україні набагато більше військ, ніж СРСР в Афганістані.

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