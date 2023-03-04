"Українців всіх вбити, аж до немовлят": російська пенсіонерка видала садистські фантазії

У потоці шаленого марення Російська пенсіонерка закликала негайно вбивати всіх українців-швидко і аж до немовлят

В Росії пенсіонерка розмовляла як людожерка/ колаж фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Накрутка кремлівською пропагандою жителів країни-агресора продовжує давати отруйні плоди. У Мережі з'явилося відео, на якому російська пенсіонерка буквально-таки задихається від люті до України і до Польщі.

Прямо на вулиці під час вуличної розмови з журналістом і оператором старенька почала люто говорити шовіністичними фразами.

"Польща теж [фекалії - Главред]. Мій тато ще говорив про них під час війни, він пройшов всю війну, Українці (в оригіналі презирлива російська назва українців – Главред) - поліцаї. Західна Україна вся, буквально. І поляки-націоналісти. Там треба їх усіх прикінчити - українців до останнього, і їхніх дітей вбити. Це гниль і її треба знищити. Все населення. - українців усіх вбити, аж до немовлят знищити. Це гниль поширилася, тепер вони нас не люблять. Ніякі вони нам не брати і не сестри", - сказала божевільна бабуся.

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Нагадаємо, раніше в російській пропагандистській телепередачі "Час покаже", яку веде відомий українофоб Артем Шейнін, влаштували черговий шабаш – цього разу з приводу новорічних танців жителів країни-агресора біля Кремля в новорічну ніч під пісню Вєрки Сердючки "Гуляночка".

Як завжди, особливо неадекватний був депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов. Він прямо запропонував таких людей розстрілювати.

До того топова російська пропагандистка Маргарита Симоньян озвучувала свої цинічні фантазії-мовляв, мріє про "денацифікований" Київ.

До того її підлеглий, відомий російський пропагандист Антон Красовський, публічно в ефірі російського телебачення закликав вбивати українських дітей. Він без ноток жарту в голосі сказав, що українських дітей потрібно або топити, або спалювати.

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