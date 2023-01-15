Депутат на росТБ на шоу у пропагандиста Шейніна закликав розстрілювати за танці під Сердючку

У російській пропагандистській телепередачі "Врємя покажет", яку веде відомий українофоб Артем Шейнін, влаштували черговий шабаш - цього разу з приводу новорічних танців жителів країни-агресора біля Кремля в новорічну ніч під пісню Вєрки Сердючки "Гуляночка".
І Шейнін і його гості сердито викривали тих, хто танцював під "ворожу" музику. Як завжди, особливо неадекватний був депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов. Він прямо запропонував таких людей розстрілювати.
"Куля в тілі може змінити менталітет людини, навіть якщо вона вдарить йому в (сідниці – Главред). Під час воєнного стану, таких людей можна приставити до стінки без суду і слідства, — проорал Журавльов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що топова Російська пропагандистка Маргарита Симоньян озвучувала свої цинічні фантазії-мовляв, мріє про" денацифікований " Київ.
До того її підлеглий, відомий російський пропагандист Антон Красовський, публічно в ефірі російського телебачення закликав вбивати українських дітей. Він без ноток жарту в голосі сказав, що українських дітей потрібно або топити, або спалювати.
Російські пропагандисти (цілком ймовірно, після атак безпілотників на авіабази "Енгельс" або "Дягілєво") випробували явний переляк і в прямому ефірі озвучили тезу - мовляв, Росії загрожують диверсії у виконанні етнічних українців та біженців. Причому все в тій же передачі "60 хвилин", яку ведуть пропагандисти Скабєєва і Попов.
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