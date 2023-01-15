glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Депутат на росТБ на шоу у пропагандиста Шейніна закликав розстрілювати за танці під Сердючку

15 січня 2023, 11:23
Дискусія навколо новорічних танців у Кремля під Сердючку виникла у пропагандистів "Першого" каналу країни-агресора. І швидко перейшла в заклики до розправ.
Сердючка, Шейнін
Вєрка Сердючка та Артем Шейнін / Колаж фото УНІАН та скріншот з відео

У російській пропагандистській телепередачі "Врємя покажет", яку веде відомий українофоб Артем Шейнін, влаштували черговий шабаш - цього разу з приводу новорічних танців жителів країни-агресора біля Кремля в новорічну ніч під пісню Вєрки Сердючки "Гуляночка".

І Шейнін і його гості сердито викривали тих, хто танцював під "ворожу" музику. Як завжди, особливо неадекватний був депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов. Він прямо запропонував таких людей розстрілювати.

"Куля в тілі може змінити менталітет людини, навіть якщо вона вдарить йому в (сідниці – Главред). Під час воєнного стану, таких людей можна приставити до стінки без суду і слідства, — проорал Журавльов.

Журавльов
Олексій Журавльов / скріншот з відео

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що топова Російська пропагандистка Маргарита Симоньян озвучувала свої цинічні фантазії-мовляв, мріє про" денацифікований " Київ.

До того її підлеглий, відомий російський пропагандист Антон Красовський, публічно в ефірі російського телебачення закликав вбивати українських дітей. Він без ноток жарту в голосі сказав, що українських дітей потрібно або топити, або спалювати.

Російські пропагандисти (цілком ймовірно, після атак безпілотників на авіабази "Енгельс" або "Дягілєво") випробували явний переляк і в прямому ефірі озвучили тезу - мовляв, Росії загрожують диверсії у виконанні етнічних українців та біженців. Причому все в тій же передачі "60 хвилин", яку ведуть пропагандисти Скабєєва і Попов.

Інші новини:

новини Росії Вєрка Сердючка Олексій Журавльов Артем Шейнін пропаганда
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:31

Розлучення Агутіна і Варум: співак виступив зі зворушливою заявою

14:28

"Він був дуже жорсткий": Наталя Могилевська відверто розповіла про нового коханого

14:25

Вибух і потужна детонація: у Білгородській області "бавовна" у військовій частині, є жертвиВідео

14:13

Вибух ракетою будинку в Дніпрі: нові подробиці про російських пілотів-вбивцьВідео

14:09

Вічне бажання Лариси Іванівни: кращі ролі і кращі пісні Вахтанга КікабідзеВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:49

"Я українець по своїх мізках": що Кікабідзе говорив про Путіна і чому обожнював Україну

13:30

"Ангарський маніяк" після фронту займе своє місце в ДерждуміПогляд

13:30

Таємниця за сімома замками: навіщо радянські провідниці підсипали соду в чай

13:30

"Все йде за планом": Путін насмішив абсурдною заявою щодо війни в УкраїніВідео

Реклама
13:07

"Я - опудало вечірнє": зірка "Кварталу 95" з блиском спародіював божевільну путіністку ЧичерінуВідео

12:57

Лрак - хвалить, Кароль - хейтить: Христина Соловій зробила провокаційну заяву про жіночу поп-сценуВідео

12:53

Порятунок з-під руїн і "хвилини тиші": у Дніпрі розбирають завали зруйнованого РФ будинкуФотоВідео

12:31

Помер Вахтанг Кікабідзе

12:27

Маліков висловився про втечу з Росії

12:23

Маніяк РФ, який вбив понад 80 жінок, попросився до армії окупантів на війну в УкраїнуВідео

12:10

"Котострофа": у Дніпрі рятувальники в зруйнованому російською ракеті будинку відшукали зниклого кота

12:00

Ворожіння на Водохреща 2023: способи дізнатися ім'я судженого, долю і виконати бажання

11:51

У ЗСУ пояснили, чому не змогли збити ракету РФ, яка підірвала будинок у ДніпріВідео

11:48

Все більше розбитих сердець: Софія Ротару показала емоційну реакцію на ракетний удар по ДніпруВідео

11:23

Депутат на росТБ на шоу у пропагандиста Шейніна закликав розстрілювати за танці під СердючкуВідео

Реклама
11:22

Втратила на війні коханого, батьки під завалами: у Дніпрі дівчина дивом вижила після удару РФВідео

10:59

РФ готує мільйонну мобілізацію та етап "великої війни" – ексрадник ПутінаВідео

10:33

Мобілізація в Україні: в яких випадках вручення повістки незаконнеВідео

10:25

Окупанти випустили половину Калібрів: є загроза нового удару – ОК "Південь"Відео

09:39

Корольова вперше висловилася матір, яка підтримала Україну

09:24

Шанси на вступ Білорусі у війну проти України дуже низькі - ISWВідео

09:11

Великобританія відправить в Україну вертольоти Apache - MirrorВідео

09:02

Від удару ворожою ракетою по будинку в Дніпрі загинули 20 людей - губернатор

08:30

Гороскоп таро на тиждень 16-22 січня 2023: Овнам - зміни, Левам - безмежні можливості

08:23

Пригожин отримав свою особисту ЧорнобаївкуПогляд

07:48

Британський прем'єр анонсував передачу Україні партії потужних САУ AS-90

07:47

Могилевська розповіла, чому так довго була однаВідео

06:22

Стрілочник призначений і це - ГерасимовПогляд

03:20

Дивовижно швидкий сирний кекс, який тане в роті: рецепт за кілька хвилинВідео

02:35

"Весна" наскочить несподівано: Україну накриє африканська аномалія — синоптикВідео

01:35

"На жаль, ще є потенціал": експерт сказав, на скільки хвиль ударів Росії ще вистачить ракетВідео

00:51

Чому 15 січня не можна стригти волосся: прикмети, які можуть принести великі неприємностіВідео

00:16

Ракетний удар по Дніпру: 12 загиблих та 64 поранених - нові деталіФотоВідео

00:08

Прикмети на 16 січня: 3 заборони, які не можна порушуватиВідео

14 січня, субота
23:48

Скільки може зберігається їжа в холодильнику: все, що потрібно знати, щоб не отруїтися

Реклама
23:10

"Вона впала на під'їзд": ракету, яка вдарила по будинку в Дніпрі, збило ППО - АрестовичФотоВідео

22:45

Вже бомбив Кременчук: стало відомо ім'я командира РФ, відповідального за удар по ДніпруФотоВідео

22:41

"Висловлюю обурення": прем'єр Молдови розлютилася через падіння уламків російської ракетиВідео

21:53

У Зеленського розповіли про масштаби трагедії в Дніпрі і нові жертвиФотоВідео

21:30

Зруйновано енергоблок: в ДТЕК показали наслідки "прильоту" по ТЕСВідео

21:19

Якою ракетою росіяни вдарили по будинку в Дніпрі: з'явилися нові подробиці про жертвиФотоВідео

20:43

"Як це бути поруч з м'ясником?": Кислиця жорстко наїхав на "сліпих" колег в ООНВідео

20:27

Про це ніхто не знав: принц Гаррі розповів таємницю свого батькаВідео

20:26

Щастя постукало у двері: 7 імен, що приносять своїм власницям удачуВідео

20:15

"Обіцяно переможний наступ": експерт розповів про новий план РФ

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Погода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти